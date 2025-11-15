女優の山本美月が14日、AMIRI日本上陸3周年記念パーティー「CLUB AMIRI TOKYO」に出席した。

山本美月

LA発のファッションブランド AMIRI（アミリ） は、日本上陸3周年を記念し、11月14日（金）に2025年秋冬コレクションのテーマ「CLUB AMIRI」を再現したプライベートパーティー「CLUB AMIRI TOKYO」を開催した。

今回のテーマ「CLUB AMIRI」は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir - 夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。ロサンゼルスの夜を舞台に、ハリウッドの幻想と現実が交錯する物語的なコレクションで、70年代のテーラリングや刺繍ドレスなどが、映画のワンシーンのように登場人物の感情を映し出している。

開催を祝し、神宮寺勇太(Number_i)、桜田通、谷まりあ、山本美月、竜星涼ら豪華セレブリティが秋冬コレクションを纏い登場。山本は、大胆なスリットから美脚がのぞくドレス姿を披露し、最近夢が叶った瞬間を聞かれると「子供を福岡の祖父のお家につれていけたこと。私も昔よく祖父の家で過ごす事があって思い出のある場所なので、そこに自分の子供を連れていけたことが嬉しかったです」とコメントした。

――上陸3周年を迎えたアミリですが、ご自身が思う、AMIRIの魅力や好きなところを教えてください。

とてもラグジュアリーなのですが、ストリートカルチャーをラグジュアリーに落とし込 んでいるところが魅力かなと思います。

――今日着用されているAMIRIのコーディネートのポイントを教えてください。

軽やかなシルクのロングドレスで、大胆なスリットが入っているところが特徴かなと思います。

――今回のコレクションテーマは“夢と現実が交差するハリウッドの夜”ですが、最近夢が叶った瞬間はありますか？

少し前に、子供を福岡の祖父のお家に連れて行けたことが夢が叶ったことかなと。私も昔よく祖父の家で過ごす事があって思い出のある場所なので、そこに自分の子供を連れて行けたことが嬉しかったです。

――今回のテーマ『CLUB AMIRI』は“夜のロサンゼルス”を描いていますが、ご自身にとって“理想の夜の過ごし方”は？

静かに、好きなお茶を飲みながら趣味の時間を過ごすのが好きです。最近はアニメを見たり、漫画を読んだり絵を描いたりしています。