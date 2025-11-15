Number_iの神宮寺勇太が14日、AMIRI日本上陸3周年記念パーティー「CLUB AMIRI TOKYO」に出席した。

LA発のファッションブランド AMIRI(アミリ) は、日本上陸3周年を記念し、11月14日に2025年秋冬コレクションのテーマ「CLUB AMIRI」を再現したプライベートパーティー「CLUB AMIRI TOKYO」を開催した。

今回のテーマ「CLUB AMIRI」は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir - 夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。ロサンゼルスの夜を舞台に、ハリウッドの幻想と現実が交錯する物語的なコレクションで、70年代のテーラリングや刺繍ドレスなどが、映画のワンシーンのように登場人物の感情を映し出している。

開催を祝し、神宮寺勇太(Number_i)、桜田通、谷まりあ、山本美月、竜星涼ら豪華セレブリティが秋冬コレクションを纏い登場。神宮寺は理想の夜の過ごし方を聞かれると「計画的に『今日は夜ゆっくりしたいな』ってときは、家の照明を真っ暗にしてレコードを聴きます」と明かした。

神宮寺勇太 コメント

――上陸3周年を迎えたアミリですが、ご自身が思う、AMIRIの魅力や好きなところを教えてください。

好きなところはたくさんあるのですが強いて言うなら、AMIRIのアイテムを着用することで、すごく華やかな気持ちになれますし、心からドレスアップできている感覚があるところが好きです。

――今日着用されているAMIRIのコーディネートのポイントを教えてください。

25年秋服のランウェイのルックのカーディガンなのですが、ゆったりとした華やかさのあるスパンコールのカーディガンと、シャツを合わせることでドレスアップしています。レザーパンツとヒールブーツでAMIRIらしさ全開のコーデになっています。

――私物のAMIRIのコレクションの中からお気に入りがあれば教えてください。

結構チェックさせていただいているのですが、一番使うのはサングラス。移動の時とかに必ず持って行くくらいマストアイテムです。

――今回のコレクションテーマは“夢と現実が交差するハリウッドの夜”ですが、最近夢が叶った瞬間はありますか？

お仕事で大阪に行って、ずっと行きたかった串揚げ屋さんに行けたことが自分の中で最近嬉しかったことです。

――今回のテーマ「CLUB AMIRI」は“夜のロサンゼルス”を描いていますが、ご自身にとっての“理想の夜の過ごし方”を教えて下さい。

計画的に「今日は夜ゆっくりしたいな」ってときは、家の照明を真っ暗にしてレコードを聴きます。それがすごく理想的な夜の過ごし方です。