1000万円を総取りしたYouTuberの策略と駆け引き　

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の参加者のその後や、恋愛心理戦8日間に迫った限定コンテンツが、「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」で配信された。

『ラブキャッチャージャパン2』限定コンテンツ 場面カット

1,000万円を手にするまでの8日間の頭脳戦や心境

最終話で、さくらへの一途な姿を見せてきたが、まさかのマネーキャッチャー(賞金目当て)でスタジオを震撼させたいぶき。彼が1,000万円を手にするまでの8日間の頭脳戦や心境に迫る特別インタビューが公開された。

「最後は裏切って“怖っ”って思わせたかった」と語るいぶきは、本編内での策略や駆け引きを赤裸々に告白。「マネー(キャッチャー)が成立しすぎると僕の分が減る」と冷静に分析しつつ、マネーキャッチャーと検討がついた女性参加者も寄せ付け、取り分を減らさないよう巧みに立ち回っていたことも明かした。

「女性からの好感度もお金も、この番組で得られるものは全部取りたい」と本音を明かす一方で、「本心は好き、さくらちゃんを見てると照れる」とさくらへの本心もポロリ。賞金1,000万円を獲得し、マネーとしての役割を見事に全うしたいぶきが、その一方で「私情を出しちゃった部分で徹底しきれてなかった」と反省する一幕も。

果たして、彼の8日間の選択と本心はどのようなものだったのか。

