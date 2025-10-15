クロスユーと三井不動産は10月28日から31日まで、アジア最大級の宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」を日本橋エリアで開催する。

NIHONBASHI SPACE WEEK 2025

今年で5回目となる同イベントには、国内外から100超の企業・団体が参画する。今年は欧州宇宙機関(ESA)をはじめとした欧州・北米・アジアの官民宇宙団体に加え、北米や欧州の宇宙スタートアップ企業も新たに参画。期間中に30以上の宇宙関連イベントが開かれるなど、規模を拡大して実施する。

国内参画団体

海外参画団体

イベントを通じ、最新の宇宙ビジネス動向に触れ、産官学のキープレイヤーとの交流機会を創出することで、新たな共創を促進し、日本橋から世界の宇宙産業活性化を目指す。

宇宙ビジネスの市場規模は、2035年には1兆8000億ドル(約280兆円)にまで成長すると予測されており、日本でも「宇宙戦略基金」などの支援制度が本格稼働した。スタートアップだけでなく、非宇宙分野の大手・中小企業など異業種プレイヤーの参入が現実的になり、大手と宇宙スタートアップの協業も加速するなど、日本の宇宙産業は急速に拡大している。

イベントの開催地である日本橋は、クロスユーと三井不動産が運営する拠点に加え、JAXAが「宇宙戦略基金」関連業務を開始するなど、官民の宇宙関連プレイヤーが集う重要拠点としての存在感を強めている。会期中は、60を超える宇宙ビジネス団体が出展する「EXHIBITION」をはじめ、多彩なビジネスカンファレンス、海外宇宙関連団体によるカンファレンスやネットワーキングイベントなど、宇宙ビジネスの最前線が日本橋に集結する。

出展社の中には、NTTドコモビジネス、日本旅行、日本航空といった非宇宙分野の大手企業も含まれる。ispace、アクセルスペースなどの注目スタートアップが多数出展。また、産学官のトッププレイヤーによるビジネスカンファレンスや、国内外40以上の企業・団体によるピッチステージも実施予定。