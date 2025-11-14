バンダイ ライフスタイル事業部は12月19日、「ユニクロ」が展開するグラフィックTシャツブランド「UT」で、「たまごっち UT」(1,990円)4型と、UTオリジナル「たまごっち」(2,990円)1型を、全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで発売する。
UTオリジナル「たまごっち」を発売
1996年に発売された初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUT オリジナルたまごっちは、初代たまごっちの欧米版プログラムが搭載されたGEN1仕様。
たまごっちデザインのTシャツも登場
たまごっち UTは4型をラインナップする。初代たまごっちのピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインした。
初代たまごっちをフロントにデザインした1枚。ゲーム画面の中には「くちぱっち」が描かれており、1996年当時のたまごっちの原点を感じられるデザインとなっている。
たまごっちをマメに育てた人にしか出会えない「まめっち」を刺繍で表現。バックには、たまごっちならではのシーンがデザインされている。
白いたまごっちのデザインには、まめっちが登場。バックには、たまごからまめっちに成長する過程がデザインされている。
胸元にはシンプルにたまごっちロゴをデザインし、バックにはドット調のカラフルなたまごっち達が勢揃いしている。
UTオリジナルミニゲームも楽しめる
スペシャルサイトではUTオリジナルミニゲームが楽しめる。たまごっちから飛び出した「まめっち」が主人公。まめっちがUTを着用し、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるストーリーとなっている。
©BANDAI