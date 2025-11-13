ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#7が、9日に配信された。

テレビ番組への本音や未来の展望などを語り合う

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

バングラデシュ旅の残り資金を考慮し、ディレクターと同部屋となるツインルームを予約したくるま。ディレクターと2人きりになったホテルの部屋では、テレビ番組への本音や未来の展望などを語り合う場面も。

自身が出演する番組は「基本観ない」と明かしたくるまは、「舞台の人間だからこそ思う」と前置きし、「ネタ番組は収録は面白いけど、放送で観たらだいたい面白くない」「迫力がないですよね、ボケに。ツッコミも」と吐露。

「(放送は)ディレクターのモノ」「頑張りますけど、どんだけやっても達成感はない。自分のモノじゃないからって、多分漫才師は思う」と語った。

「漫才は続けるんですよね?」と聞かれ…

また、くるまから「どうしていきたいとかあるんですか?」と今後について聞かれたディレクターは、「まずこの番組を形にして、そのあとは借金を返し……」と、不動産投資の失敗で借金7,000万円を抱えるリアルな現状を告白した。

一方、くるまは自身について「ちょうどフェーズ1が終わったんで、何すっかなって感じですよ」とし、「30代って一番働けるじゃないですか。この10年、めっちゃ何かに没頭できると思う。それは見つけたい」と、30代の展望を語った。

さらに、ディレクターからの「でも漫才は続けるんですよね?」という問いかけに、「そうなるでしょうね」「難しいとこっすね」と答えたくるま。続けて「表舞台にはずっと立ちたいですか?」と聞かれると、「それはそんなにないすね。わかんないすね……でも向いてるとは思う」と、胸の内を明かした。