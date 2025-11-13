ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#7が、9日に配信された。

  • 『世界の果てに、くるま置いてきた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『世界の果てに、くるま置いてきた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

テレビ番組への本音や未来の展望などを語り合う

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

バングラデシュ旅の残り資金を考慮し、ディレクターと同部屋となるツインルームを予約したくるま。ディレクターと2人きりになったホテルの部屋では、テレビ番組への本音や未来の展望などを語り合う場面も。

自身が出演する番組は「基本観ない」と明かしたくるまは、「舞台の人間だからこそ思う」と前置きし、「ネタ番組は収録は面白いけど、放送で観たらだいたい面白くない」「迫力がないですよね、ボケに。ツッコミも」と吐露。

「(放送は)ディレクターのモノ」「頑張りますけど、どんだけやっても達成感はない。自分のモノじゃないからって、多分漫才師は思う」と語った。

「漫才は続けるんですよね?」と聞かれ…

また、くるまから「どうしていきたいとかあるんですか?」と今後について聞かれたディレクターは、「まずこの番組を形にして、そのあとは借金を返し……」と、不動産投資の失敗で借金7,000万円を抱えるリアルな現状を告白した。

一方、くるまは自身について「ちょうどフェーズ1が終わったんで、何すっかなって感じですよ」とし、「30代って一番働けるじゃないですか。この10年、めっちゃ何かに没頭できると思う。それは見つけたい」と、30代の展望を語った。

さらに、ディレクターからの「でも漫才は続けるんですよね?」という問いかけに、「そうなるでしょうね」「難しいとこっすね」と答えたくるま。続けて「表舞台にはずっと立ちたいですか?」と聞かれると、「それはそんなにないすね。わかんないすね……でも向いてるとは思う」と、胸の内を明かした。

【編集部MEMO】
『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ(通称・せかはて)は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか?」「“人生”という旅の目的は?」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。

大泉洋、岡田将生との初共演時「実は妻のお腹に…」　2人を繋ぐ“不思議な縁”「今まさに彼がその状況で…」
平祐奈＆林カラス『102回目のプロポーズ』撮影現場でサプライズ誕生日「純愛ができるように」
寺西拓人主演ドラマ『ラーメンD 松平國光』FODで独占配信
チ・チャンウク＆今田美桜W主演、日韓共同制作ドラマが26年世界配信へ
『リブート』鈴木亮平を支える“家族”に原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉が決定
「もう一人…」“女性最年少の死刑囚”パパ活女子が新たな殺人を告白
松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』最新作、1.10放送　山口馬木也と再会「間合いの心地よさ」
“母”北川景子から「人を使う仕事に就きなさい」『ばけばけ』板垣李光人が三之丞の心情語る
15歳の注目俳優・原田琥之佑、目標の2つを一気に達成「鳥肌が立ちました」　ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』出演決定
俳優陣の“芝居”が光った『もしがく』第7話　おばば(菊地凛子)の“異物感”の正体とは
依頼人が登場しない『終幕のロンド』第5話　異質回で浮かび上がった“愛のかたち”をめぐる物語
配信者が店に突撃「これ死ぬほどバズるぞ!」　荒らされた店を見て警察に連絡しようとすると…ドラマ『MISS KING』第7話
関連画像をもっと見る