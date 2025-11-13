バンダイスピリッツは、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開されていた新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』より「超合金 EX-001 グラスフェザー」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付開始、2026年7月発送予定。

「超合金 EX-001 グラスフェザー」は、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開されていた新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』に登場した「EX-001 グラスフェザー」を再現。別売の「超合金 RX-78F00/E ガンダム」に装着が可能なアイテムだ。（※本商品にはダイキャストは使用しておらず、フィギュア本体は付属しない）

ウイングを含めた全幅約400mmの大ボリュームに加え、特徴的なパネル部分はクリアパーツの裏側にシルバー塗装を施した豪華仕様。アーム部分は展開機構だけではなく伸縮ギミックも内蔵。さらに、「ジオング タイプMA」の頭部が付属し、映像をイメージしたディスプレイも可能となっている。

主な商品内容は、本体、接続用バックパック、ビーム溶接ガン、ビーム溶接ガン（収納状態）、ジオング タイプMA 頭部、ジョイントパーツ、専用台座一式。

(C)創通・サンライズ