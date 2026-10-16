2026年10月のファミリーマートでは、「一番くじ 〈モンスターズ・インク〉」「一番くじ すみっコぐらし～もしもすみっコが進化したら？～」「一番くじ お文具といっしょ ～ちっちゃくなっちゃった!?～」が発売されます。

人気キャラクターのフィギュアやぬいぐるみ、実用的なアイテムまでそろう10月のラインアップをチェックしていきましょう。

ドア倉庫の名シーンを立体化! 一番くじ 〈モンスターズ・インク〉

「一番くじ 〈モンスターズ・インク〉」は、10月17日よりファミリーマート、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定。価格は1回750円です。ファミリーマートでは10月17日10時より順次発売されます。

ディズニー＆ピクサー映画『モンスターズ・インク』の世界観を楽しめる一番くじで、サリーやマイク、ブーらを立体化したフィギュアをはじめ、劇中アイテムをモチーフにしたグッズがそろいます。

主な賞品

A賞 ハイド＆エスケープフィギュア

サリーとマイク、ブーがドア倉庫で繰り広げるシーンをモチーフにしたフィギュア。映画の印象的な場面を立体で楽しめます。

B賞 〈エネルギータンク〉コインバンク

モンスターズ株式会社で使われる「エネルギータンク」をモチーフにしたコインバンク。コインを入れると、子どもの悲鳴やエネルギーがたまる音が鳴る仕様です。

C賞 ちらりんフレンズ ぬいぐるみマスコット

PCモニターなどのフチに引っ掛けて飾れるぬいぐるみマスコット。全2種がラインアップされています。

D賞からG賞には、サリー、マイク、ランドール、ロズと劇中アイテムを組み合わせたミニフィギュア「Displayful」が登場。このほか、〈Monsters, Inc.〉コーポレートアソート、タオル、ポスター＆ポストカードセット、ステーショナリーコレクションもそろいます。

ラストワン賞は「ハイド＆エスケープフィギュア with〈ランドール〉」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、A賞のフィギュアにランドールが加わった特別仕様の「ハイド＆エスケープフィギュア with〈ランドール〉」です。

“進化するすみっコ”がぬいぐるみに! 一番くじ すみっコぐらし～もしもすみっコが進化したら？～

「一番くじ すみっコぐらし～もしもすみっコが進化したら？～」は、10月24日より順次発売予定。価格は1回750円です。

「もしもすみっコが進化したら？」をテーマにした一番くじで、すみっコたちの“進化の過程”を楽しめるぬいぐるみセットをはじめ、日常で使える雑貨も登場します。

主な賞品

A賞 ぬいぐるみ進化セット(とかげ）

とかげの進化の過程を表現したぬいぐるみセット。サイズは約5～9cmで、並べて飾ったり、気に入ったものを持ち歩いたりして楽しめます。

B賞 ぬいぐるみ進化セット(えびふらいのしっぽ）

えびふらいのしっぽの進化を楽しめるぬいぐるみセット。サイズは約4～9cmです。

このほか、C賞「ぬいぐるみセット」、D賞「温感マグカップ」、E賞「陶磁器小皿」、F賞「アクリルチャーム」、G賞「お役立ちファブリックアソート」、H賞「お役立ちデスクアクセサリーセット」がラインアップされています。

ラストワン賞は「とかげブランケットinクッション」

ラストワン賞には、とかげをモチーフにした「とかげブランケットinクッション」が登場。約30cmのクッションの中に、進化の過程をデザインした約80cmのブランケットが入っています。

“赤ちゃん姿”のお文具さんたちが登場! 一番くじ お文具といっしょ ～ちっちゃくなっちゃった!?～

「一番くじ お文具といっしょ ～ちっちゃくなっちゃった!?～」は、10月31日よりファミリーマートなどで順次発売予定。価格は1回700円です。

お文具さんたちが“ちっちゃくなった”姿で登場する一番くじ。ぬいぐるみやバッグ、スープボウルなど、かわいらしさと実用性を兼ね備えたアイテムがそろいます。

主な賞品

A賞 お文具のおしゃべりぬいぐるみ

お文具さんを約30cmのぬいぐるみに。お腹を押すと「お疲れさまです」など全5種類のセリフを楽しめる、おしゃべり機能付きです。

B賞 キルティングトートバッグ ミツバチやてんとう虫などのコスチュームを着たキャラクターをデザインした、約35cmのキルティングトートバッグ。A4サイズも収納できます。

このほか、C賞「ベビコス ぬいぐるみマスコット」、D賞「あったかスープボウル」、E賞「ストックコンテナ」、F賞「バブいアクリルコレクション」、G賞「バブいタオルコレクション」、H賞「みだしなみコレクション」がラインアップされています。

ラストワン賞は「ちっちゃくなっちゃったお文具のおっきいクッション」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、約50cmの「ちっちゃくなっちゃったお文具のおっきいクッション」。もちもち素材を使用した、存在感のあるクッションです。

10月のファミリーマートでは、『モンスターズ・インク』、すみっコぐらし、お文具といっしょと、キャラクター系の一番くじが続々登場します。気になる商品がある人は、発売日をチェックしてみてはいかがでしょうか。