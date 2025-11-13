キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『婚約破棄は自業自得 ～裏表がありすぎる妹はボロを出して自滅し、私に幸運が舞い込みました～1』を2025年11月14日に発売する。

■『婚約破棄は自業自得 ～裏表がありすぎる妹はボロを出して自滅し、私に幸運が舞い込みました～1』

漫画：仲村ひなと／原作：花波薫歩／キャラクター原案：にしろしま

発売日：2025年11月14日

定価：792円(本体720円+税10％)

『小説家になろう』発！

人違いから始まる異世界恋愛ファンタジー、開幕！

現在、第1話、第2話をコミックブリーゼにて無料公開中。

公爵家の美人双子姉妹として世間に知られているシルヴィとアネット。

だが、品行方正な姉のシルヴィと違い妹のアネットは、他人を小馬鹿にしては自尊心を満たす裏の顔を持っていた。

姉の自分はおろか周りの友人までも見下すアネットに呆れながらも、いつも尻ぬぐいをさせられてきたシルヴィ。

そんな最中、王太子ジェラルドが留学先から帰国し、舞踏会で指名した相手を婚約者とする噂が舞い込んできて…？

特典一覧

(C)仲村ひなと(C)Kaoruho Hananami／キルタイムコミュニケーション