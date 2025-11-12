KADOKAWAは、『気になってる人が男じゃなかった』(著：新井すみこ)の第4巻を2026年2月19日(木)に発売する。

SNS発の連載として国内外から熱い支持を集める『気になってる人が男じゃなかった』は、女子高校生のみつきとあやが、愛する洋楽をきっかけに距離を縮めていく――女性同士の愛情を繊細に描いたコミック。作者・新井氏のSNSには世界中から読者が集い、総フォロワー数は190万を突破している。

本作は「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位、「このマンガがすごい！2024」(宝島社)オンナ編第2位、『ダ・ヴィンチ』「BOOK OF THE YEAR 2023」コミックランキング第2位など、数々のランキングで受賞・選出。海外からの注目度も高く、日本を含む16ヵ国・地域で発売(発売予定含む)。シリーズ累計発行部数は140万部を突破し、アニメ化企画も進行中となっている。

最新第4巻では、二人がついに「友達」から一歩踏み出す新たな章が開幕。SNSでの更新とともに、今後の展開にも注目したい。

主要キャラクター

■第4巻あらすじ

卒業が迫るクリスマスのプロムの夜、ついにふたりの関係性にとって決定的な1歩を踏み出したみつきとあや。かけがえのない「友達」からその先へ。二人の関係は静かに転がり始める。

しかしその幸福な余韻に浸る間もなく、あやは受験のクライマックスを迎えるが──。

■『気になってる人が男じゃなかった VOL.4』

著者：新井すみこ

定価：1,430円(本体1,300円＋税)

発売日：2026年2月19日(木)

判型：A5判

ページ数：176ページ予定