彗星社は、ラブコメ作品を中心とした作品を紙出版するレーベル「彗星社コミックス」を2026年4月に創刊する。

「彗星社コミックス」は、「物語は予測不能な軌跡を描く」をコンセプトにしたラブコメ作品を中心にその他ジャンルも幅広く紙出版するジャンルレスコミックレーベルとなる。最新の情報は、彗星社公式サイトならびに公式X(＠suiseisha)で配信される。

創刊タイトルは電子書店で人気の『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』(小麦りん)と『100年の推し』(南部ゼロイチ)の2作品に決定している。

■『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』

著者：小麦りん

発売日：2026年4月17日

＜あらすじ＞

好きな子からの好感度が見えるようになりました。

──幼馴染の茉莉花ちゃんに告白する勇気の無い僕。

ある日、流れ星に強く願った

「恋愛ゲームみたいに相手の気持ちがわかるようになりますように」

すると、その願いは叶ってしまい…!?

クラスの女子達に浮かぶ好感度メーター。非現実な光景に戸惑いながらも茉莉花ちゃんのを見に行くと、下限突破した地獄のメーターになっていて…!?

茉莉花ちゃん、僕のこと嫌いなのにどうしてそんなに優しかったの…？

——裏アリ可愛い茉莉花ちゃんの隠された本音は？本当にキライなの!?それとも…!?

※イラストは電子連載の表紙。単行本の表紙ビジュアルや特典情報などは後日彗星社公式サイトならびに公式Xにて告知される。

■『100年の推し』

著者：南部ゼロイチ

発売日：2026年4月17日

＜あらすじ＞

職なし、貯金なしの人生崖っぷちな主人公・狗山(いぬやま)が、ある日任されたのはグラビアアイドルの「配信アドバイザー」兼、「疑似彼氏」!?

グラビア界のてっぺん目指すハーレムラブコメ♡

※イラストは電子連載の表紙。単行本の表紙ビジュアルや特典情報などは後日彗星社公式サイトならびに公式Xで告知される。