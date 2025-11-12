viviONは、クリエイターのための出版レーベル「viviON THOTH」より、マンガでわかる『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～』を、2025年11月26日(水)からDLsiteにて先行、11月28日(金)より全国の書店および電子配信書店にて発売する。

本書は、難解な確定申告やインボイス制度について、マンガで楽しく学べる解説書。原案は、大喜利番組『設定さん。』にて、お笑い芸人のママタルト・大鶴肥満が生み出した「そろばんに転生した俺が確定申告に挑む件」から着想を得ており、監修協力はドージン・ドット・タックスの長妻広樹税理士が担当。同人活動・商業活動問わず、クリエイターが知りたい情報を網羅している。

●DLsite限定ボイス付き版！悪役令嬢(cv. 藤田茜)がASMRで応援

DLsite限定ボイス付き版には、電子コミック本編に加え、「ボイスコミック」と「確定申告応援ASMR」が付属。なお「確定申告応援ASMR」は、「悪役令嬢ver.」と「執事ver.」の2種類を楽しむことができる。なお、全国の書店で販売される紙書籍版には、DLsite限定ボイス付き版が丸ごと楽しめるギフトコードが同封される。

出演キャストは、外神田ゆかり役を土屋李央、カテリーナ・ノ・ゼイ(悪役令嬢)役を藤田茜、セバスチャン役を川田紳司が担当する。各詳細は公式サイトにて。

■マンガでわかる『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。 ～これも経費になりますのよ～』

原案：ママタルト 大鶴肥満(大喜利番組『設定さん。』)

監修協力：ドージン・ドット・タックス 税理士 長妻広樹

発売日：(DLsite先行発売)2025年11月26日(水)／(全国書店・電子書店)2025年11月28日(金)