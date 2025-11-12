エイシスが運営する二次元コンテンツの総合ダウンロードサービス「DLsite」は、マンガでわかる『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～』の発売を記念して、2025年11月26日(水)よりクリエイター応援キャンペーンを開催する。

本キャンペーンは、クリエイターの活動を応援することを目的に開催。2025年11月26日(水)～2026年2月28日(土)の期間中に、DLsiteにおいて作品を販売開始したクリエイターを対象に『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～』のDLsite版を無料で入手できる、同作品の100％OFFクーポンがプレゼントされる。

本書は、難解な確定申告やインボイス制度について、マンガで楽しく学べる解説書。原案は、大喜利番組『設定さん。』にて、お笑い芸人のママタルト・大鶴肥満が生み出した「そろばんに転生した俺が確定申告に挑む件」から着想を得たもので、監修協力はドージン・ドット・タックスの長妻広樹税理士が担当し、同人活動・商業活動問わず、クリエイターが知りたい情報が網羅されている。

キャンペーン期間中にDLsiteにて作品を販売開始したクリエイターに、マンガでわかる『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～』DLsite版を無料で入手できる100％OFFクーポンをプレゼント。DLsiteで同書籍を入手すると、電子コミック本編に加え、「ボイスコミック」と「確定申告応援ASMR」が付属し、さらに「確定申告応援ASMR」は「悪役令嬢ver.」と「執事ver.」の2種類を楽しむことができる。各詳細は公式サイトにて。