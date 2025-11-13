松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズ最新第7弾『鬼平犯科帳 兇剣』が、時代劇専門チャンネルで2026年1月10日(13:00～、19:00～ほか)に独占初放送されることが決定。時代劇専門チャンネルNETでの独占配信に加え、YouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で全世界同時配信も行われる。

長谷川平蔵(松本幸四郎)と、平蔵の親友・岸井左馬之助(山口馬木也)が刀を持って並び立ち、「この二人、死角なし。」というキャッチが印象的なメインビジュアルも公開。山口に加え、平蔵と旧知の仲の京都西町奉行所与力・浦部彦太郎役で内藤剛志、大盗賊・高津の玄丹役として渡辺いっけいらがゲスト出演する。

山口は、シリーズ第1弾『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』以来のシリーズ出演で、平蔵と左馬之助の再タッグにも注目だ。

この放送・配信に先駆けて、12月5日からTOHOシネマズ3館(日比谷・二条・なんば)で、劇場でしか見られない映像を加えた特別先行版を上映。12月9日には、TOHOシネマズ 日比谷で松本幸四郎登壇の舞台挨拶が行われる。

コメントは、以下の通り。

松本幸四郎

『鬼平犯科帳 兇剣』が完成しました。平蔵の親友・左馬之助を演じる山口馬木也さんとの再会。第一弾の『本所・桜屋敷』で初共演した時に馬木也さんの佇まいと間合いの心地よさに惚れ込んで以来、僕にとっても左馬之助的な存在です。常に誰かに追われている気配があるサスペンス的なロードムービー『兇剣』。内藤剛志さんの存在感、すごみのある渡辺いっけいさん、猪突猛進する“うさぎ”木村忠吾・浅利陽介さんの小走りが必見です。

TOHOシネマズでの先行上映も決まりました。素敵な遠景をお楽しみいただきながら『兇剣』をご堪能ください。

山口馬木也

『鬼平犯科帳 兇剣』がついに完成しました! 私、山口馬木也は、前回出演した『本所・桜屋敷』同様、松本幸四郎さんが演じる、平蔵の親友・岸井左馬之助を演じさせていただきました。『本所・桜屋敷』にも増して、平蔵・松本幸四郎さんに感観興起し、この作品に関われたことを改めて幸せに感じています。

最高のスタッフ、そして豪華ゲストをお迎えし、世界にも通用する日本の時代劇が出来上がったと確信しております。

TOHOシネマズでの先行上映も決まりましたので、ぜひお楽しみください。