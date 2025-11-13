ファミリーマートは11月14日、若隆景関、安青錦関、玉鷲関、阿炎関の"オフショット"を同社公式Xアカウント(@famima_now)で公開する。

大相撲一月場所ご招待キャンペーン

観戦チケットや力士のサイン入りグッズが当たる

同社は10月7日より、公共料金・税金・通販代金など各種料金の支払い時にアプリ「ファミペイ」を提示し、スタンプをためてコースを選んで応募すると、大相撲の観戦チケットなどが当たるキャンペーンを実施している。

同キャンペーンでは、大相撲の令和八年一月場所チケットが総勢160名に当たる「観戦チケットコース」と、「人気力士直筆サイン入りアクリルスタンド」「人気力士手形デザイン入り手ぬぐい」「期間限定ファミマポイント」が総勢812名に当たる「その他景品コース」の2コースを用意している。キャンペーン期間は2025年10月7日～2026年2月2日23:59まで。応募期間はコースにより異なり、観戦チケットコースは2025年10月7日～12月26日23:59まで、「その他景品コース」は2025年10月7日～2026年2月6日23:59までとなる。

オフショット&意気込みコメントを公開

今回、若隆景関、安青錦関、玉鷲関、阿炎関の4名が「アクリルスタンド」に直筆サインを行った際のオフショットに加え、西前頭七枚目・阿炎関のファミリーマートのお気に入り商品、本場所前の勝負メシ、十一月場所に向けた意気込みコメントを公開する。

阿炎関にインタビュー

Q．ファミリーマートの商品でお好きなものはありますか? 以前ハマった食べ物や、衣料品などでも結構です。

-- 僕は小さいころからファミチキが大好きです。

Q．本場所前の勝負メシはありますか?

-- 僕は納豆が好きで、部屋の近くにファミリーマートがあるんですけど、ファミマの何本か入っている納豆巻きが好きでよく食べています。

Q．令和七年大相撲十一月場所(九州場所)の意気込みをお願いします。

-- 皆さんが喜んでくれるような結果を出したいと思っているので、応援よろしくお願いします。

グッズにサインをする阿炎関

なお、サイン時のオフショットは2025年11月14日9:00、同社公式Xアカウントで公開される。

「ファミマの支払いでどすこい」Xキャンペーン

公式Xアカウントをフォローし、対象ポストに指定のハッシュタグをリプライすると、抽選で10名にファミマポイント10,000円相当が当たる「ファミマの支払いでどすこい」Xキャンペーンを実施する。実施期間は2025年11月13日8:00～11月19日23:59まで。