アース・スター エンターテイメントが運営するWEBコミック誌「コミック アース・スター」で連載中のオリジナル漫画『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』(著：とこのま)の第3巻が2025年11月12日に発売となったことを記念して、新規のPV2種が公開された。

ボイスコミック・過去PVに続き、恋愛に憧れる高校生・森親太郎役を梶原岳人、クラス一の美少女(だと思われている可愛すぎる男子)・沢渡稲穂を榊原優希が担当する。

彼女を作って映画みたいな恋愛をしてみたい、という男子高校生・森親太郎(cv. 梶原岳人)。クールで近寄りがたい同級生・沢渡稲穂(cv. 榊原優希)がナンパで困っている場面に居合わせて助けたのがきっかけで、2人が付き合っているという噂が学校で広まる。そこで「本当に付き合ってるってことにしちゃう？」と稲穂に提案され、夢が叶ったと思ったのも束の間。「オレ 男だよ バーカ」と、稲穂が実はワケあって女装している男子だと明かされ、ひと悶着の末に2人は偽装カップルをすることに……。

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』偽カノ詰め合わせPVは、偽カノジョになった稲穂が親太郎を振り回しまくる様子を映し出す。学校で抱きついてみたり、浴衣でお祭りデートしたり、しまいにはチアガールの格好で偽カレシを全力応援する場面も！？「この関係、どこへ向かってんだーーー！？」という親太郎の悲痛な叫びの通りに、2人の関係の行く末に注目したくなる映像となっている。

●【CV.梶原岳人・榊原優希】『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』偽カノ詰め合わせPV

一方、『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻発売記念PVは、前巻の続きとなる、親太郎と稲穂が教室で2人きりになった文化祭の夜の出来事を描く。

「オレのこと ぎゅうっと抱きしめてほしい……」

周りに誰もいなくてカップルのフリをしなくていいはずなのに、稲穂に突然そう言われた親太郎は何も言えずにそのまま彼を抱きしめ──。

「俺たちって偽装カップルだよな！？」という親太郎と、「嫌じゃないのが……イヤ」とつぶやく稲穂のそれぞれの困惑と2人の変わりゆく関係性が垣間見える映像となっている。

●【CV.梶原岳人・榊原優希】『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻発売記念PV

■『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻

著者：とこのま

定価：726円(本体660円＋税)

発売日：2025年11月12日(水)

版型：B6

ページ数：178ページ