【2025年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、冬の定番でおなじみのほうじ茶風味のスイーツや、紅茶に合わせたいシフォンケーキなど、やさしい味わいのスイーツが目白押しです!

2025年11月の新商品5品まとめ(11月11日～11月17日)

「ほうじ茶に恋するとろ生チーズケーキ」(259円)

価格 : 259円

販売地域 : 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

とろ生食感なほうじ茶チーズ生地に濃厚なほうじ茶ソースを合わせた仕立て。香ばしいほうじ茶の香りと味わいが楽しめる２層仕立てのとろ生チーズケーキです。

「さつまいもっち」(246円)

価格 : 246円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、山梨県、静岡県

しっとり蒸しあげたさつまいもを練り込んだもっちり生地でさつまいも餡を包んだ、素材の美味しさが感じられるカップデリです。

「7プレミアム アップルパイモナカ」(235円)

価格 : 235円

販売地域 : 全国

生地感、酸味、甘味のバランスを調整した、本格的なアップルパイの味わいが楽しめるモナカアイスです。

「紅茶香るシフォンケーキ」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿

紅茶の香りが感じられるふんわりと口どけのよいシフォンケーキです。

「ほうじ茶に恋するご褒美の和パフェ」(419円)

価格 : 419円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ほうじ茶葛ゼリー、ほうじ茶みるくぷりんとミルクムースの上に、ほうじ茶ホイップ、ほうじ茶わらび餅、ほうじ茶あん、ホワイトチョコ餅等を盛り付けたパフェです。

※11月19日以降順次発売

まとめ

今週は、香ばしい香りと上品な甘さが魅力のほうじ茶スイーツが続々登場。

とろける食感の「ほうじ茶に恋するとろ生チーズケーキ」や、わらび餅やムースなどを贅沢に重ねた「ほうじ茶に恋するご褒美の和パフェ」は、一口ごとに広がる深みのある味わいで、秋のティータイムにぴったりです。

そのほか、もっちりとした生地にさつまいもの甘さがクセになる「さつまいもっち」や、紅茶風味が口いっぱいに広がる「紅茶香るシフォンケーキ」、りんごの甘酸っぱさとサクッとした食感が楽しい「7プレミアム アップルパイモナカ」など、季節を感じる味わいが勢ぞろい!

ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね！

※画像は公式ホームページより引用