【2025年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、滑らかな口当たりのバニラアイスや、紅茶風味のスイーツを組み合わせたパフェなど、冬に向けて食べたくなる濃厚なスイーツが盛りだくさんです!

2025年11月の新商品5品まとめ(11月4日～11月10日)

「ふわっほわっ」(170円)

価格 : 170円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿

ふんわり・しっとり食感のカステラ生地に、濃厚でなめらかなたまごクリームを入れた商品です。

「7プレミアム 贅沢バニラ」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 全国

バニラ本来が持つ香りと、乳の風味や卵によるコクを持ち合わせた本格バニラバーです。香料を使っておらず、バニラビーンズ由来の本格的な風味をお楽しみいただけます。

「クロワッサンサンド いちご&Wクリーム」(378円)

価格 : 378円

販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、山梨県、長野県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

マスカルポーネ入りのミルク感を感じるホイップとカスタードを合わせた濃厚な味わいが特長です。酸味を効かせたイチゴソースが後を引く美味しさです。

※11月5日以降順次発売

「紅茶に恋するプリンケーキパフェ」(375円)

価格 : 375円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

紅茶プリン、紅茶クリーム、紅茶ガトーショコラ、紅茶ソース、紅茶ビスケット等、様々な具材を乗せた紅茶好きにはたまらない満足感のある紅茶尽くしのパフェです。

※11月9日以降順次発売

「紅茶に恋するミルクティーどら」(216円)

価格 : 216円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふわもち食感のどら焼生地に、濃厚なミルクティーホイップクリームだけを挟んだ和洋折衷スイーツです。

※11月10日以降順次発売

まとめ

いちごクリームと生クリームをクロワッサンで挟んだ「クロワッサンサンド いちご&Wクリーム」は、酸味と甘さの絶妙な組み合わせが食べ進みのいい商品。カステラ生地の中にたまごクリームを注入した「ふわっほわっ」は、ふわっと食感とトロッとした口当たりがクセになること間違いなしです!

また、今週は紅茶風味のスイーツも続々と登場。プリンにガトーショコラ、ビスケットとすべて紅茶尽くしの「紅茶に恋するプリンケーキパフェ」や、どら焼きをミルクティー風味にアレンジした「紅茶に恋するミルクティーどら」など、紅茶好きにはたまらないラインナップとなっています。

また、「7プレミアム 贅沢バニラ」など冬にぴったりな新作濃厚アイスも発売中。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

※画像は公式ホームページより引用