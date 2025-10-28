【2025年10月・11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、人気お菓子をイメージしたアイスサンドや、卵黄だけを使用した濃厚なプリンなど、スイーツ好きにはたらまらないラインナップとなっています。

2025年10月・11月の新商品5品まとめ(10月28日～11月3日)

「不二家 カントリーマアムアイスサンド」(345円)

価格 : 345円

販売地域 : 全国

砕いたカントリーマアム入りのバニラアイスを大きなカントリーマアム2枚でサンドしました。

「7プレミアム 黄身ごこちプリン」(203円)

価格 : 203円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

卵黄だけを使用し、なめらか食感と北海道産生クリームを使用した濃厚なミルクの味わいが特長のカスタードプリンです。

「7プレミアム プリンシフォンスティックケーキ」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

卵感のあるプリンとしっとりとしたシフォンケーキ、なめらかなホイップクリームの味わいを同時に楽しめる、スティック形状のスイーツです。

「ご褒美の和パフェ 抹茶と栗」(419円)

価格 : 419円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

もっちりとした抹茶みるくプリンに栗あんホイップ、抹茶ムースを重ね、モンブラン絞りの栗あんホイップ、かのこ、わらび餅、抹茶あん、白団子を盛りつけたパフェです。

※10月29日以降順次発売

「黄金色のまろやかスイートポテト」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海

国産のさつま芋に、発酵バター、クリーム、牛乳を加え、仕上げにマダガスカル産のバニラビーンズを加えて香り高くまろやかな味わいに仕上げたスイートポテトです。

まとめ

バニラアイスをカントリーマームで挟んだ「不二家 カントリーマアムアイスサンド」は、しっとりとしたクッキーとなめらかなアイスの食感が楽しめる一品。卵黄と北海道産生クリームを使用した「7プレミアム 黄身ごこちプリン」は、口に含んだ瞬間、卵と乳の濃厚な甘さが口いっぱいに広がります。

抹茶みるくプリンに、栗あんホイップやわらび餅といった和風スイーツをたっぷりのせた「ご褒美の和パフェ 抹茶と栗」は、頑張った日のご褒美にもおすすめ!

そのほか、シフォンケーキを片手で食べられる「7プレミアム プリンシフォンスティックケーキ」や、さつま芋のほっくり感がクセになる「黄金色のまろやかスイートポテト」など、注目のラインナップとなっています。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用