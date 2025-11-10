【11月11日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月11日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「MILKふんわりホイップロール」(171円)

  • 「MILKふんわりホイップロール」(171円)

    「MILKふんわりホイップロール」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 1包装あたり330kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様が異なるとのこと ※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

今週は、生クリーム専門店『MILK』とのコラボ商品が登場です。ふんわりやわらかな生地に後味すっきりのミルクホイップをサンドしたホイップロールが登場。ホワイトチョココーティングなど、異なる味わいのバランスが楽しめるスイーツになっています。

「MILKモッチボールドーナツ 4個入」(192円)

  • 「MILKモッチボールドーナツ 4個入」(192円)

    「MILKモッチボールドーナツ 4個入」(192円)

価格 : 192円
エネルギー : 1包装あたり100kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも『MILK』コラボ商品。もっちりとした弾力ある生地に、まろやかなミルクホイップを入れた一口サイズのドーナツが登場。おやつや軽食タイムにぴったりな、満足感のあるスイーツです。

「バタースカッチ」(228円)

  • 「バタースカッチ」(228円)

    「バタースカッチ」(228円)

価格 : 228円
エネルギー : 1個あたり84kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

バターの濃厚な香りとほのかな塩味が絶妙に調和した、ほろりとほどける食感のクッキーが登場。紅茶やコーヒーと一緒に楽しみたい上品な一品になります。

「生チョコトリュフ キャラメル味」(388円)

  • 「生チョコトリュフ キャラメル味」(388円)

    「生チョコトリュフ キャラメル味」(388円)

価格 : 388円
エネルギー : 1個あたり212kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

なめらかな口どけの生チョコをキャラメル風味のチョコレートとキャンディチップで包み込んだ、贅沢なトリュフが登場。甘さと香ばしさが広がる上品な味わいが楽しめます。なお、同商品はあまおういちご味もあわせて登場しています。

「猿田彦珈琲 ヘーゼルナッツラテ」(238円)

  • 「猿田彦珈琲 ヘーゼルナッツラテ」(238円)

    「猿田彦珈琲 ヘーゼルナッツラテ」(238円)

価格 : 238円
エネルギー : 1個あたり129kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしいヘーゼルナッツの風味がふんわり広がる、上品な甘さのラテが登場です。猿田彦珈琲ならではの香り高いブレンドで、リラックスタイムにぴったりの一杯です。

まとめ

11月11日以降に購入できる新商品は、「MILKふんわりホイップロール」や「生チョコトリュフ キャラメル味」、「猿田彦珈琲 ヘーゼルナッツラテ」など、寒い季節にも嬉しいスイーツやドリンクがラインナップ。おうち時間のお供やちょっとしたご褒美に、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

