AOKIは、疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋Premium(リカバリーケアプラス プレミアム)」において、新たにSSサイズおよび3Lサイズの販売を開始した。

「RECOVERY CARE＋Premium(リカバリーケアプラスプレミアム)」は、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア。身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に広げることで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる。リラックスして着用できるゆったりとしたシルエットで、気になる寝汗に両脇と股部分のデオドラント消臭テープによる臭いも軽減する。

従来はオールシーズン対応の長袖タイプを、S～LLの4サイズで展開していたが、今回新たにSSサイズ・3Lサイズの販売を開始。全6サイズ展開で、幅広いサイズから、より最適なアイテムを選べるよう進化した。

SSサイズは、目安サイズとして身長150～160cm、3Lサイズは身長175cm以上で、男女兼用アイテムとして幅広く着用できる。また、さらに快適に着用できるよう、従来商品よりもパンツの股上を約4cm深く変更・改良した。

価格は9,990円。黒・紺・ベージュの3色展開で、 全店舗およびECサイトで販売している。