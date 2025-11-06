AOKIは、ビジネスカジュアルスタイルの悩みを解消する「着回しクロススーツ」の販売を開始した。

働き方やライフスタイルが多様化する現代において、働く服の自由化が加速し、ビジネスウェアのカジュアル化が浸透している。一方で「何を着たらよいかわからない」という声も多いことから、同社はトータルコーディネートの提案ができるAOKIならではの「着回しクロススーツ」の販売を開始した。

同シリーズでは、さまざまなアイテムと組み合わせができるよう芯地(スーツの骨組み)や肩パッド等の副資材を軽量化。創業から67年磨き上げてきた技術を生かした「きちんと感」がありながらも、ストレッチ性のある生地を採用したやわらかな着心地と動きやすい肩回りを実現した。

スタンダードなセットアップスタイルの他にも、ジャケットやパンツはそれぞれ単品でも着用可能。さらにTシャツやセーター、他のパンツ等と組み合わせることで着こなしの幅を広げられる。また、自宅で洗える経済的で便利な仕様。

スーツスタイルは、上下同商品のセットアップスタイルにネクタイを着用した、ビジネスシーンで汎用性の高い着こなし。

セパレートスタイルは、ジャケットとパンツで別の色を着用する、ビジネスカジュアルに取り入れやすく、王道の着こなしに。

上下別素材で着用するビジカジスタイルは、休日の外出やビジネスカジュアルにも活躍する着回し力の高い着こなしが実現する。

同商品は、AOKIの店舗ならびに公式オンラインショップにて販売している。