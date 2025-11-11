RIZAPは11月10日、初のリカバリーウェアブランド「REZAP(リザップ)」のTシャツ(11,000円)をオンラインショップ等で発売した。

REZAP

REZAPは、家庭用遠赤外線血行促進用衣として一般医療機器の届出を済ませたリカバリーウェアブランド。着用するだけで血行を促進し、筋肉のコリ緩和や疲労回復をサポートする。最大の特長は、火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントした独自の素材設計。素材特性を活かし、身体のコンディションを整えやすい着用感を追求した。また鉱石を含んだラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置するなど、解剖学、運動力学、生理学に基づくトレーニングを研究してきた同社ならではの商品仕様となっている。

商品はTシャツとスパッツ(各11,000円)をラインナップ。Tシャツは白・黒の2色展開でS/M/L/XLサイズを用意。スパッツは黒のみでメンズFREE/レディースFREEを展開する。Tシャツの白とスパッツの通常販売開始は12月頃を予定している。

遠赤外線の血行促進効果

同商品は、火山灰を練り込んだ生地と鉱石ラバーをプリントした独自の素材設計で、衣類形状の医療機器となる。鉱石ラバーを、現代人の悩みの深い箇所に配置。遠赤外線の血行促進効果により、疲労回復、筋肉のコリ緩和、筋肉の疲れの軽減が期待できる。

快適な着心地とフィット感

着心地にもこだわり、快適な着心地と、締め付け感のない伸びやかなフィット感を実現。運動時はもちろん、インナーやホームウェア、ナイトウェアとしても使用できる。

インナーとして着用時、服にひびかない広めのネックライン。服がまくれたりしにくいサラリとしたラバーで凸凹が気になりにくいのも特長。体にまとわりつきにくく、寝返りもスムーズな着用感となっている。

コンパクトで持ち運び楽々

薄手でかさばらないため、旅行やジムへの持ち運びも楽々。

血行促進のメカニズム

リカバリーウェアとは、着用によって疲労回復をサポートする目的の衣類のこと。「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として一般医療機器の届出が行われているものもある。

同商品は、着用することで、自身の体から発生する熱エネルギーを鉱石が吸収し、遠赤外線を輻射(ふくしゃ)するというメカニズムにより、血行を促進。その結果、着るだけで筋肉のコリを緩和し、疲労回復をサポートする効果が期待できるという。