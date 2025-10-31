RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）は、2025年10月18日（土）に幕張メッセで開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に協賛し、特別ステージショー「chocoZAPスペシャルステージ ちょこちゃん☆チアーズ」を披露した。

「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に協賛し、特別ステージショー「chocoZAPスペシャルステージ ちょこちゃん☆チアーズ」を披露

同ステージでは、全国から集まった筋肉自慢のRIZAPトレーナーたちが筋肉美を魅せながらランウェイを颯爽と歩き、コンビニジム「chocoZAP」のおすすめポイントを紹介。そして、chocoZAPのマスコットキャラクター「ちょこちゃん」の着ぐるみとともに、ちょこっと踊れる「ちょこちゃんダンス」を披露し、会場を盛り上げた。あらゆる楽しみ方ができるchocoZAPの世界観を伝える取り組みとなった。

コンビニジム「chocoZAP」の紹介をしながら 颯爽とランウェイを歩くRIZAPトレーナー

RIZAPトレーナーたちによる筋肉美ポージング

chocoZAPを印象付けるオリジナルの音源に、踊りだしたくなるようなシンプルでかわいい振付をセットに。「chocoZAPスペシャルステージ ちょこちゃん☆チアーズ」のために開発したダンスを、ぜひみんなで踊ってSNSに投稿して楽しんでほしい。

ちょこちゃんダンス

イベント「GirlsAward」について

ガールズアワード実行委員会が主催する日本最大級のファッション＆音楽イベント。著名なモデルやアーティストを出演者に迎え、各種ブランドのファッションショーや音楽ライブ等を盛り込んだイベントとして親しまれている。

ちょこちゃんプロフィール

誕生日：7月7日

性格：マイペース、のんびり屋さん（たまにあわてんぼう）、なんでも「楽しい」に変えられる

趣味：5分間のちょいトレ

特技：ウォーキング、サイドステップ、スクワット

クセ：つい、なんでもちょこっとつまんでしまう

好きな食べ物：チョコレートパン、クリームパン（薄皮派）

好きな言葉：簡単、便利、楽しい