ワークマンは疲労回復をアシストするリカバリーウェア「MEDIHEAL(メディヒール)」の販売を拡大する。これまでも作業着客向けに展開していたが、この秋からは一般客にも拡大すべく昨年と比べ10倍の数を販売予定。しかも価格は上下合わせても3,800円と従来のリカバリーウェア市場では考えられない価格だ。

上下合わせて3,800円、バリエーションも豊富なMEDIHEAL

「ワークマン秋冬新製品発表会」ではリカバリーウェアコーナーを大きく展開、招待されたメディアやインフルエンサーの多くが注目していた。

リカバリーウェアとは一般医療機器に分類される「家庭用遠赤外線血行促進用衣」のこと。糸に鉱石が練り込まれており、着用時に遠赤外線により体を温めて血流を促進することで疲労回復ができるとされている。

近年複数のメーカーから登場しているリカバリーウェアだが、その多くが数万円と高価なイメージだった。しかしワークマンでは長袖シャツとロングパンツを各1,900円で販売、上下を揃えても3,800円という価格に抑えた。

実は5年前からリカバリーウェアをこの価格で展開していたワークマン。作業着客からは人気が高かったものの、生産数が少なかったことで常に完売状態が続いていた。そこ昨年20万点の生産数だったの今年は200万点と10倍に増産、この秋から多くの人に手に取ってもらえるように力を入れることにしたという。

生産点数だけでなく、バリエーションも増やした。部屋着としての着心地も良いパイル生地タイプから、冬に温かさも感じることができる裏起毛タイプまで、季節や好みに合わせて選ぶことができる。

MEDIHEALラインナップのごく一部

今の時期にMEDIHEALデビューするなら「MEDIHEAL ROOM パイルクルーネック/ロングパンツ」がおすすめだ。一応メンズ用ということになっているが、男女どちらが着用しても問題ない。

「MEDIHEAL ROOM パイルクルーネック/ロングパンツ」

ウィメンズには「MEDIHEAL ROOM 長袖シャツ/ロングパンツ」がある。若干形状が異なり、たとえば襟まわりの形もこのように違いがある。

生地にも違いがあり、パイルタイプは触り心地が柔らかいが、ウィメンズ用とされているものはさらっとした触感。メンズ/ウィメンズの表記に左右されずに好みの方を着用するのが良いだろう。

「MEDIHEAL ROOM パイルクルーネック/ロングパンツ」は柔らかい触り心地

ルームウェアとしてはもちろん、スポーツウェアとしても適しており、「寝返りをうちづらくないか」「どんな動きをした時にどの部分に負荷がかかるのか」など様々な動きに対して検証を行い、どういった動きに対しても着心地の良い設計になっているという。

「MEDIHEAL ROOM 長袖シャツ/ロングパンツ」はさらっとした触り心地

「本当に疲労回復するの?」「なぜ疲労回復する?」

手に取りやすい価格で着心地もよさそう……しかし気になるのは「本当に疲労回復するのか?」ということ。発表会では、実際にMEDIHEALによって血管がどのように変化するのかを確認することができるブースも。

MEDIHEALを肌に触れさせている時とそうでない時の毛細血管の動きの違いを確認

筆者も確認してみたところ、何も着用していない場合と比べMEDIHEALを肌に触れさせた場合、毛細血管内を通過する白血球のスピードが倍以上になった。身体の細部に存在する毛細血管は血管の中で唯一、細胞とのやり取りを行う血管。栄養や酸素を供給したり、二酸化炭素や老廃物を回収する役割を持っている。

お風呂や岩盤浴に入ると血流が良くなるのをイメージするとわかりやすいかもしれない。毛細血管が活発になり、血行が促進されると体の中の老廃物と疲労物質はどんどん流され、疲れた状態からの回復も早くなるというわけだ。

「身体を休めることに研究熱心」な武井壮も太鼓判

発表会内のトークショーでは、MEDIHEAL開発担当責任者の半田峻也氏とアンバサダーを務める武井壮さんが登場。いつもとは異なるMEDIHEAL姿で登場し、会場を沸かせた。

MEDIHEALアンバサダーを務める武井壮さん

「これを着ているといつもの戦う感じとは違う、リラックスした感じの心持ちになります」とどこかやさしげな表情。

半田氏は武井さんとアンバサダーに起用した理由について「ワークマンは、働く人のための製品を作る会社です。日中良い仕事をするために、いかに効率の良い休養が取れるか、どんな環境で過ごしていれば自分がベストパフォーマンスを発揮できるのかを研究されてる武井さんはピッタリだと思いました」と話した。

MEDIHEAL開発担当責任者の半田峻也氏

武井さんは初めてMEDIHEALを着用した時の感想について「僕は縫い目とか内側の折り重なっている部分が気になると、嫌になって着なくなっちゃったりすることが多いんですけど、MEDIHEALは全く着心地が悪い部分がなくて驚きました」と語り、価格については「タレントをやらせてもらってるので、洋服屋さんではまあまあなお値段のものを勧められて買っちゃったりすることあるんですけど。この価格でこのレベルの着心地を体現してるのは信じられないですね、値段を聞いてびっくりしちゃいました」と素直な感想を口にした。

衣類にかなりこだわりがある武井さんでもMEDIHEALの着心地には感動したそう

武井さんは海外にもMEDIHEALを着用していったそうで、モンゴルで着用している画像を公開。

「馬に乗ったりと肉体を使って遊んだりしていたのですが、ずっとMEDIHEALを着ていたらなんとも心地いい時間が過ごせましたね」と話し、旅行時やその移動中に着用することもお薦めだと話した。

モンゴルでMEDIHEALを着用している画像を公開

半田氏も「移動中は動かず座ってることが多いと思うので、そういう時こそ血流の促進効果は重要です」とうなづく。

武井さんは陸上選手時代毎日6回、筋肉が多い部分などの温度を記録。さらに50メートル走や垂直跳びなどいくつかのテスト項目からその時のコンディションでできるものを選んで測定。その記録と体感の心地良さを記録していたという。

「室内の湿度や気温も全部記録していくと、自分がどういう環境でどういったコンディションになるか、どんな環境でベストパフォーマンスが出せるのかが分かるようになります。そうすると自己ベストが出せるコンディションを作る準備ができるようになりますね。当時の僕は世界で一番自分の体を研究していたんじゃないかなって思うくらい」と話すほど。これには半田氏も「ストイックすぎる」と驚きを隠せない様子だった。

陸上選手時代のストイックな体調管理方法を語る武井さん

最後に会場の観客に向けて「MEDIHEALは今まで僕が着てきた中でもかなりリカバリー効果がトップクラスのウェアです。皆さんもぜひMEDIHEALで疲れた身体や気持ちを癒やして、明日の活力を誰よりも高く維持していただけたら」と呼びかけた。