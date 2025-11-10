カシオ計算機は11月10日、高知黒潮カントリークラブで11月27日から30日に開催される第44回「カシオワールドオープン ゴルフトーナメント」において、元プロ野球選手の松坂大輔氏がレギュラーツアーに初出場するほか、スポーツを通じた交流／地域振興を図るイベント開催などを行うと発表した。
プロ野球選手としてのキャリアをスタートした地での新たなチャレンジ
松坂氏は日本ゴルフツアー機構が開催する下部トーナメント「ABEMAツアー」のテストに参加し、主催者推薦で同ツアーのトーナメントに出場するなど、ゴルフのプロツアー参戦を目指した挑戦を行っている。松坂氏は、プロ野球選手としてのキャリアを西武ライオンズの高知キャンプでスタートしており、同地には縁がある。今回の大会は、松坂氏にとって思い出深い高知でのレギュラーツアー出場という新たな挑戦になる。
さまざまな交流・地域振興イベントを開催
会場では、Jリーグチーム「高知ユナイテッドSC」による小中学生向けサッカー教室や、プロ野球独立リーグ「高知ファイティングドッグス」によるストラックアウトおよびティーバッティングを行う。
また、AIペットロボット“Moflin”と触れ合える「Moflin牧場」を土日限定で開設するほか、カシオのアプリ「MEGURUWAY」を使った電子スタンプラリー、アウトドアブランド「LOGOS」のアウトドアギア体験会なども実施する。
なお今回の大会は、高知開催となって20回目となる。この記念企画として、20代限定の無料観戦エリアの設置や、各日先着2,000名へのノベルティ配布も予定されている。詳細は大会公式サイトで確認できる。
開催予定の交流・地域振興イベント
- 「高知ユナイテッドSC」によるサッカー教室
- スポーツ体験会（「高知ファイティングドッグス」の選手によるピッチングティーバッティングへのアドバイス、バランスボールの玩具ロディを使ったヨガやフレスコボールの体験など）
- Moflin牧場（AIペットロボット「Moflin」の体験展示）
- 「MEGURUWAY」アプリを使った電子スタンプラリー
- 「LOGOS」アウトドアギア体験会＆マシュマロ焼き
- 大会出場選手によるファンサービス（キッズサインエリアでの選手サイン会の実施、選手によるサイン入りステッカーの配布）
- 大会ホストプロである石川遼選手から芸西小学校への電子ピアノ“Privia”「PX-S7000HM」の贈呈式
- 地域小学校の校外学習（高知県内の小学校6校を招待）
- 高知県内の高校放送部によるジュニアスタートアナウンス
- カシオワールドオープン（CWO）探検隊（試合観戦、テレビ局中継見学、キッズエスコート、会場イベントへの参加など）
- 出場プロゴルフ選手によるジュニアクリニック
- バブルボール体験
- キッズエスコート