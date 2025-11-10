【11月11日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年11月の新商品5品まとめ(11月11日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒くなる季節にうれしい、ほっと温まる商品が揃いました。

  ローソン2025年11月の新商品まとめ

    ローソン2025年11月の新商品まとめ

食欲をそそる新作グルメを、ぜひチェックしてみてください!

「おにぎり浅草宿六監修 赤だし仕立ての豚汁」(378円)

  「おにぎり浅草宿六監修 赤だし仕立ての豚汁」(378円)

    「おにぎり浅草宿六監修 赤だし仕立ての豚汁」(378円)

価格 : 378円
エネルギー : 111kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おにぎり専門店『おにぎり浅草宿六』監修による、"おにぎりに合う"をコンセプトにした豚汁が登場。赤だし仕立てのスープはコク深く、具材の旨みがしっかり感じられる味わいです。お米の甘さを引き立てる絶妙な塩加減もポイント。

「浅草宿六監修 プレミアムおにぎり 紅鮭ほぐし 柚子胡椒仕立て」(279円)

  「浅草宿六監修 プレミアムおにぎり 紅鮭ほぐし 柚子胡椒仕立て」(279円)

    「浅草宿六監修 プレミアムおにぎり 紅鮭ほぐし 柚子胡椒仕立て」(279円)

価格 : 279円
エネルギー : 191kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気おにぎり店『浅草宿六』監修の上品な味わいが魅力の一品が登場。丁寧に焼き上げた紅鮭を粗くほぐし、柚子胡椒の香りを添えた、素材の旨みを存分に楽しめるおにぎりです。

「大きなサンドイッチ パストラミビーフとたまご」(451円)

  「大きなサンドイッチ パストラミビーフとたまご」(451円)

    「大きなサンドイッチ パストラミビーフとたまご」(451円)

価格 : 451円
エネルギー : 426kcal
※東北・新潟・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パストラミビーフにゆでたまご、レタス、オニオンマリネを組み合わせたサンドイッチが登場です。彩りもよく、ボリューム感と満足感のある仕上がりの一品。ランチにもおすすめの商品になっています。

「あらびきソーセージパン」(160円)

  「あらびきソーセージパン」(160円)

    「あらびきソーセージパン」(160円)

価格 : 160円
エネルギー : 280kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

からしマヨソースがアクセントになった定番人気のソーセージパンが登場。パリッとした食感のあらびきソーセージが主役で、朝食や軽食にぴったりです。

「ジャイアントポークフランク」(208円)

  「ジャイアントポークフランク」(208円)

    「ジャイアントポークフランク」(208円)

価格 : 208円
エネルギー : 290kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

黒胡椒のスパイスが効いた、プリっとジューシーな食感のポークフランクが登場です。常温でもおいしく食べられるよう仕上げられており、小腹満たしにもぴったりな商品です。

まとめ

11月11日発売の新商品は、『浅草宿六』監修のおにぎりシリーズや、ボリューム満点のサンドイッチ、ホットスナックなどが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら