メイクの仕上がりをより一層高めてくれるメイクツール。メイクブラシやスポンジは肌に直接触れるものだから清潔に保ちたいけれど、正直洗うのが面倒……と思っている人も多いはず。そこで、メイクブラシを100本以上持つ筆者が「これなら毎日使いたい」と思ったクリーナーを2種類紹介します。

『拭き取るだけなの!５秒で感動メイクブラシクリーナー』

一つ目に紹介するのは、ウエルシア薬局のプライベートブランド「からだWelcia」から10月2日に発売された『拭き取るだけなの!５秒で感動メイクブラシクリーナー』です。「もっと簡単にブラシを清潔にしたい」「水洗いの手間をなくしたい」といったユーザーからの声から、ティッシュで拭き取るだけでブラシに付着した汚れを瞬時にオフし、拭き取り後すぐにブラシを使える手軽さを実現したといいます。

スプレータイプになっていて、使用方法はティッシュまたはコットンに3〜4プッシュし、ブラシを撫でるようにやさしく汚れを拭き取るだけ。

ティッシュまたはコットンに汚れがつかなくなるまで繰り返したらお手入れは終了です。

チークブラシで試してみたところ、力を入れることなく撫でるだけでチークが落ちていくのでとにかく簡単。しかも拭き取った後は速乾タイプのため乾かす手間要らずでラクにデイリーのケアをかなえてくれます。

汚れがひどいときは専用の方法での洗浄が必要ではありますが、定期的な水洗いまでのつなぎとして、毎日のメイク後に取り入れられる手軽さが魅力的!本製品には雑菌の繁殖を防ぐ抗菌成分のグレープフルーツエキスを配合。さらに無香料、無着色、シリコンフリーと肌にやさしい3つのフリー処方で日常的に安心して使えるのも嬉しいポイントです。

『よく落ちるから毎日洗いたくなるメイクスポンジクリーナー』

2つ目は、メイクスポンジやメイクブラシに使える洗剤の『よく落ちるから毎日洗いたくなるメイクスポンジクリーナー』です。汚れ落ちはもちろんのこと、泡切れが良く手早くすすげたり、保湿成分のブリセリンを配合していることで、メイクスポンジのごわつきを抑えつつ、しっとりとした洗い上がりでメイクの使用感をアップするのが特徴です。

使い方は、乾いたスポンジ全体に含ませる程度の液をつけ、良くなじませてから指全体で中心部から外側に泡をかき出すように押し洗いをしていきます。

全体的に押し洗いをおこなった後に、少量の水をつけて再度押し洗いをしたら、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。

ベースメイクで使うスポンジを洗っているときに毎回面倒だなと思っていたのは「すすぐのに時間がかかること」だったのですが、本製品はとにかく泡切れが早くあっという間にすすげるので時短になります。

洗い上がったスポンジは、いつもよりもしっとりとしてふかふか。肌あたりも良くなったのでさらにメイクのクオリティを上げてくれそうな予感がします。

手間がかかったり、乾かすのが面倒だったりと疎かにしてしまいがちなメイクツールのクリーニング。今回紹介した2つのクリーナーがあれば、毎日のケアとして取り入れられるので、いつも清潔なツールを使うことができますよ。日々のメイクを格上げするために、手軽で時短をかなえるクリーナーを試してみてはいかがでしょうか？