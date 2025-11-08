俳優の風間トオルが、8日に放送されるテレビ朝日『1泊家族』(毎週日曜13:30～14:30)に出演する。

同番組は、日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティー。

今回、ロケに向かったのは、家でも野菜を育てたり、自給自足に憧れているという風間。東京から約1時間半の場所にある、人口約1万人の埼玉県ときがわ町で自給自足生活を送る家族に密着する。

同町は、移住や子育ての支援が手厚いことから二拠点生活にも大人気。ときがわ町の暮らしを紹介してくれる家族と出会い、実際に暮らしている家へ案内してもらうと、味わい深い住宅の外観に、風間も「味があるという感じ」と驚きの表情をみせる。

実際に手作りした様々な工夫がされた生活道具も登場し、風間も実際に使うことに。すると、風間が俳優になるきっかけになった意外な経歴も明らかになる。

居住者が趣味でやっているギターを見つけると、風間の若いころの歌手時代の話に。さらに、貴重すぎる『ミュージックステーション』出演映像も公開される。

2日目には、風間が年に一度の新米収穫に挑戦。米農家だけが知るテクニックに驚く風間が、「お米のありがたさを余計に感じますね!」と収穫に夢中になる。