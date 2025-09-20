アーティストの平野莉玖が、20日に放送されるテレビ朝日『1泊家族×大注目若手タレント コラボSP』(毎週日曜13:30～14:30)に出演する。

同番組は、日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティー。20日には、若手タレントがディレクターとなり、それぞれ異なるシチュエーションで“1泊”する1時間SPを放送する。

今回、タレントディレクターとして登場するのは、平野紫耀の実弟・平野莉玖。神奈川県の秘境で自給自足する根本ファミリーの家にお邪魔し、自身初となるバラエティーのロケに挑む。

「山で自給自足をする生活というのに興味が湧いた」と、同番組を初ロケに選んだ経緯を語りつつ歩いていると、根本家の長男で、山とともに生きる中学3年生“ネイチャーいっとくん”の洗礼をいきなり浴びることになる。

築100年以上のファミリーの自宅を見た平野は、目の前に現れた薪ストーブに感激。ガス代0円、水道代が約1,700円、電気代が約3,000円で生活できていることを知ると、「僕一人暮らしですけど、3倍くらいかかってます」と思わずカミングアウトしてしまう場面も。

その後も自給自足のネイチャー生活にチャレンジする平野。そのなか、平野のまさかの特技が発覚。スタジオの千鳥・ノブも「ぴったりやん、このロケ」と大きくうなずくことに。

また、夜になると「もっとなんか生きることに必死にならないとなって思いました」と、ファミリーと生活をともにし、襟を正す平野が、平野家の思い出の味である特製野菜炒めも振る舞う。