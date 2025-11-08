マッチングアプリで相手に好印象を与えるカギは、プロフィール文にあります。誠実さと親しみやすさを意識すれば、誰でも自然と「いいね」が集まる魅力的なプロフィールを作れるのです。この記事では、男女別の例文も交えながら、好感を持たれる文章の書き方を徹底解説します。

好感を持たれるプロフィール文の基本ルール

マッチングアプリのプロフィール文は、あなたの第一印象そのもの。写真だけではわからない人柄や雰囲気を文章で伝えることで、相手は「この人に会ってみたい」と思いやすくなります。では、どんな書き方をすれば好感を持たれやすいのか解説します。

文字数の黄金バランスは300字程度

プロフィール文は短すぎても長すぎてもNG。おすすめは250〜350字程度です。100字以下だと情報が少なくやる気がないのかな?」と受け取られがち。500字以上になると読むのが面倒になり、最後まで読まれない可能性があります。

スマートフォンでもスクロールしすぎずにすむ300字前後で、趣味・仕事・人柄・恋愛観などをバランスよく盛り込むと、読みやすさと情報量の両立ができます。

自己開示と謙虚さのバランスを保つ

職業や年収、年齢、身長などの体型を正直に伝えることが大切。体型などは会えばわかることですし、職業や年収が事実と異なると交際できることになった場合、トラブルになりがちです。事実を大げさでなくまた自慢に見えないよう、フラットに伝えると好印象につながります。

ポジティブ表現で安心感を演出

プロフィール文にはなるべくポジティブな表現を使いましょう。例えば、下記のように書いてみてください。

・恋人と別れて寂しいのではじめました→新しい出会いを楽しみにはじめました

・恋愛経験が少なく不安です→すてきな出会いを通して成長したいです

前向きな言葉は、読む人に安心感と「この人となら楽しく会話できそう」という期待感を与えます。

自己紹介文に盛り込むべき要素とは?

魅力的なプロフィールには、必要な要素がバランスよく入っているもの。最低限入れたいポイントは以下の3つです。

具体的な趣味・関心

趣味は具体的に書くことがポイントです。例えば「音楽が好きです」と書くよりも「休日はライブに行ったり、レコードショップめぐりをしています」と書く方が会話が広がります。

ほかにも、漫画や映画が好きなら作品名も記載したり、食べ歩きや寺社めぐり、スポーツ観戦といった一緒に楽しみやすい趣味を書いておいたりすると、相手が「同じ趣味だ!」「おもしろそう」「誘いやすい」と感じるきっかけになります。

仕事やライフスタイルの軽い紹介

詳細な仕事内容を書く必要はありませんが、職種やどんな生活リズムかがわかると、相手はイメージしやすくなります。

例文: 平日は会社員として営業の仕事をしています。土日はのんびり過ごすことが多いですが、最近はカフェめぐりにハマっています。

恋愛観やどんな関係を望むかを示す

婚活希望なのか恋活希望なのかがわかるよう恋愛観を少し書いておくと、相手が「自分と合いそうか」判断しやすくなります。

例文: 将来を一緒に考えられるすてきな方と出会いたいです

一緒に映画を見に行ったり飲みに行ったりできる方と出会えたらうれしいです

男女別! 好印象を与えるプロフィール文の例

「そうはいっても、どんな感じで書けばいいのかわからない...」という人も多いでしょう。そこで、ここからは例文を紹介します。今回は雰囲気を掴んでもらうための例文なので短めにしていますが、自分らしさを出しながらアレンジしてください。

男性向けの例文

男性が書くプロフィール文は、職種や仕事への誠実さ＋趣味や余暇の充実感＋性格を簡単に示すと好印象です。

【例文】

プロフィールを見てくださりありがとうございます!

平日はIT企業でエンジニアをしています。仕事は忙しいですが、やりがいを感じています。

休日はジムで体を動かしたり、友人とドライブに行ったりすることが多いです。

落ち着いた性格だといわれることが多く、将来を見据えて一緒にいて安心感のある関係を築けたらうれしいです。

女性向けの例文

女性が書くプロフィール文は、一緒に楽しみやすい趣味＋人柄を簡潔に＋未来を想像できる関係性を提示するとマッチ率が上がります。

【例文】

はじめまして。プロフィールをご覧いただきありがとうございます。

食べ歩きと旅行が大好きで、休日は新しいカフェを開拓しています。

保育士をしているので子どもと関わることが多く、明るい性格だねといわれます。

一緒においしいお店をめぐったり、楽しい時間を共有できる方と出会えたらうれしいです。

避けたいNG表現とその改善ポイント

せっかく書いたプロフィールも、たったひと言の選び方で印象が大きく変わります。

「出会いがなくて仕方なく登録した」「メッセージの返信は遅め」など誠実さが感じられない表現は避けましょう。もちろん下ネタや乱暴なワードもNGです。

また「優しくておもしろくて身長180cm以上の人」「家事が得意な人希望」など、理想が高すぎると選んでいる感が出てしまいます。求める条件はやわらかく伝えるのがよいでしょう。

「年収1000万以上で高級車に乗っています」など自慢に見える書き方もマイナスポイント。価値観が合わなそうと警戒される可能性が高いので、さりげなくライフスタイルを伝えて自然にアピールしましょう。

共感を呼ぶプロフィールに仕上げる工夫

プロフィールは自分の紹介だけではなく、相手に共感してもらうための場です。少し意識するだけで、「話してみたい!」と思われる文章に変わります。

相手が共通点を見つけやすい書き方

まずはよく行くエリアや駅を記載しておくと、行動エリアが近い人と出会いやすいでしょう。

休日の過ごし方は「洋画が好きで映画館やNetflixでよく見ます」のように、相手がデートに誘いやすいものを挙げてください。具体的なサービス名などを記載するのも効果的です。

プロフィール写真では、顔がわかる他撮り画像のほか、特技や趣味に関する写真など複数枚用意すれば、興味や人となりをアピールすることもできます。

ただし、ギャンブルなど好みが別れやすい趣味は書かない方がよいでしょう。またハマりすぎているように見えないよう、軽めのアピールが無難です。

会話につながるフックをちりばめる

質問したくなるひと言や誘いやすいワードを入れると、初めてのメッセージが続きやすくなります。

「おいしいパン屋さん情報募集中です」「おすすめの映画をぜひ教えてください」「次の連休に行きたい旅行先を探し中です」など、返信しやすいきっかけを用意しておくと、やり取りが自然にスタートするでしょう。

ユーモアを交えて印象をアップ!

丁寧な言葉づかいは大切ですが、堅苦しくならないよう軽い冗談やクスッと笑えるひと言があると、印象に残りやすくなります。

「カレー作りが得意です(スパイス配合は企業秘密です)」

「方向音痴なので、初めての場所は一緒に迷ってください(笑)」



やりすぎるとふざけた印象になり、「個性的すぎる」と避けられるので、“ひと言だけ”を意識しましょう。



プロフィールをブラッシュアップする習慣

プロフィールは一度作ったら終わりではありません。定期的に見直し、今の自分に合った内容にアップデートすることで、常にフレッシュな印象を保てます。

定期的な見直しで“古さ”を防ぐ

「春なのにプロフィールに“冬はスノボに行きます”と書いたまま」など、季節感がずれると少し違和感が出ます。月に一度は見直し、趣味・近況・仕事の変化があれば更新しましょう。

反応が少ないときの改善チェックリスト

■文字数が短すぎないか(情報量がなさすぎないか)

■趣味・仕事・人柄の具体性があるか

■ネガティブな言葉や条件の羅列になっていないか

■写真と文章の雰囲気が合っているか

■会話につながる要素が入っているか



1つずつ確認し、必要な部分を修正すると、いいね数やメッセージの返信率が改善することが多いです。

ちょっとの工夫でプロフィールは変わる!

プロフィール文は、あなたの「第一印象」を左右する大事なポイントです。

・具体的な趣味やライフスタイル

・ポジティブな言葉

・会話のきっかけになるフック

この3つを意識するだけで、印象がぐっとよくなります。

一度作ったら終わりではなく、少しずつ磨き続けることで「いいね」が増え、すてきな人と出会える確率も高まります。今日からぜひ、あなたのプロフィールを見直してみてください。