マッチングアプリで「いいね」がたくさんもらえる人と反応がない人には、実は決定的な差があります。モテる人は“選ばれるコツ”を押さえているのです。この記事では恋愛の専門家が、モテる人に共通する特徴や行動パターンを徹底解説するほか、改善ポイントも紹介。アプリでの出会いを実りあるものにしたい方は必見です。

モテる人のプロフィールには共通点がある!

マッチングアプリにおける第一のハードルはプロフィールです。プロフィールの段階で会いたいと思われなければ、どんなに内面が素敵でも出会いにはつながりません。

実際にモテる人のプロフィールを分析すると、写真の選び方や自己紹介の書き方などに「この人なら安心できそう」「会ってみたい」と思わせる工夫がちりばめられています。まずは押さえるべきポイントを段階的に解説していきましょう。

第一印象で差がつく「プロフィール写真」 の選び方

プロフィール写真は、マッチングアプリにおける“顔”そのもの。写真の印象だけで判断されることも多いため、選び方ひとつでマッチング率は大きく変わります。モテる人が意識しているポイントは以下です。

・明るい屋外など自然光を生かして撮影した、清潔感のある写真

・顔写真は、画面全体の30％を自分の顔が占めるくらいの割合に。全身写真も用意し、雰囲気や体型を伝える

・自然な笑顔で、加工は控えめにして実際の印象と乖離しない

・自撮りではなく、友人に撮ってもらうなどした他撮り写真を用意。趣味を楽しむ写真など複数枚を用意して人となりを伝える

暗い部屋での自撮りや、顔が隠れている写真、過度な加工は親近感よりも不信感を与えてしまう可能性があるので、避けた方がよいでしょう。

自己紹介文で信頼感・親近感を与えるコツ

写真で好印象を与えたら、次は自己紹介文。ここでは「誠実さ」「親しみやすさ」「安心感」を伝えることが大切です。モテる人は、長すぎず短すぎない、200～300文字程度の自己紹介を心がけています。そして、自分の価値観や日常の一コマ、相手に求めることを誠実に書くことで信頼感を高めることができます。まずは下記のように書き進めてください。

冒頭: あいさつと簡潔な職業や性格の紹介を入れる

趣味: 具体的なエピソードを混ぜて親近感を出す

望む関係: 将来像や頻度感を柔らかく示す

「寂しいから登録しました」「遊び相手を探しています」といった内容は、真剣度を疑われるためNGです。

マッチングしやすい趣味・関心の書き方

趣味や関心は、相手に「話してみたい」と思わせる大切なフックになります。ポイントは 具体性 と 共感のしやすさです。例えば、「映画」や「料理」と書くよりも「週末はよく、Netflixで邦画を見ています」や「最近はイタリアンに挑戦していて、パスタを自分で打ったりもしています」など具体的に書くことで会話が広がりやすくなります。ただし、あまりにもマニアックすぎると引かれる可能性があるので、最初はライトな内容にすると安心です。

メッセージのやりとりで差が出るポイント

プロフィールでマッチングしても、メッセージが続かなければ意味がありません。実際、多くの人が「やりとりが続かない」と悩んでいますが、モテる人はメッセージにおいても“選ばれる工夫”をしています。

返信のタイミングや頻度

返信のスピードは相手への興味を測る指標になります。早すぎて執着しているように見えたり、遅すぎて無関心に見えたりしない適度なリズムが大切です。ベストは 数時間〜24時間日以内を目安にテンポよく返信すること。また忙しい時は遅れる旨をひと言伝えたり、深い話題になった時は丁寧に時間をかけて返信をすると印象がよくなるでしょう。相手を不安にさせないバランス感覚が大切です。また、返信がないときはそれが相手からの答えなので、連絡はしないのがベター。返信を待たずに追いメッセージをするなら、最終手段というくらいのきもちが必要です。

話題の選び方や広げ方

会話が弾む人は、質問力に長けています。相手のプロフィールや直前のメッセージから共通点を見つけて話題を広げるのがコツ。「映画が好き」とあれば「最近見たなかでおすすめはありますか? 」と尋ね、そこから自分のエピソードも共有します。質問だけで終わらず、自分のことも交えて話すことで双方向のコミュニケーションが成立します。

マナーや相手を気遣う姿勢

メッセージは文字だけのやりとりだからこそ、言葉選びが重要です。モテる人は、礼儀正しく安心感を与える丁寧な言葉遣いを心がけています。 無理に距離を詰めず思いやりをもって相手のペースで進めると、長期的な信頼につながるでしょう。

積極性と押しつけがましさの境界

リードする姿勢は魅力的ですが、相手の反応を無視した過度なアプローチは逆効果です。モテる人は、相手の温度感を見ながら誘うことができるのです。デートの提案をするときは「よかったら今度一緒に行きませんか?」と具体的にしつつ、必ず相手の意見を求めてください。また、断られても引きずらない軽やかさが大切です。

目的やゴール設定の違いを知る

マッチングアプリを使う目的は人それぞれ。真剣に交際を求めている人もいれば、友達づくりやライトな出会いを目的にしている人もいます。モテる人は相手の目的を見極め、無理に自分の目的を押し付けません。価値観や将来の希望などを早めに共有し、ミスマッチを避けることが信頼関係構築の第一歩です。

マッチング後のデートの誘い方のポイント

実際に会うまで進展しなければ、せっかくのやりとりも無駄になってしまいます。ここからは相手の安心感を優先しつつ、自然に会う流れを作る方法を解説します。

会いたいタイミングの見極め方

会話がスムーズになりやりとりが盛り上がってきたら、1〜2週間以内に誘うのがベスト。長引かせすぎると、相手の気持ちが冷めてしまうことがあります。逆に早すぎると警戒されるため、会話がある程度弾んでからが安心です。

デートの誘い方の工夫

誘うときは、具体的かつ選択肢を提示するのが効果的です。例えば「来週の土日どちらか空いていますか? よければカフェでランチでもどうですか? 」などと選択肢や落ち着いた場所と時間帯を提示すると、相手も答えやすくなります。まずはランチや軽いお茶でハードルを下げるのがおすすめです。

信頼感の築き方の違い

初デートで重要なのは信頼感。時間に正確であることや、会う前後の連絡の丁寧さが決め手になります。いきなり夜遅い時間やお酒中心のお誘いは避け、誠実さを見せることで2回目以降につながる確率が高まります。

マッチングアプリでモテない人の原因とは

マッチングがうまくいかない場合は、その原因を冷静に分析することで改善点が見えてきます。原因はちょっとしたズレということも多いのです。

写真やプロフィール文にギャップや嘘がある

実物と大きく異なる加工写真や、職業や趣味、性格などを過剰に盛ったプロフィールは、会った時に不信感を与えます。よく見せようとして誠実さが欠けると逆効果になるのです。

男女別の好まれる特徴を勘違いしている

男女で求めるポイントは異なります。例えば、男性は清潔感とリード力、女性は共感力や安心感が重視される傾向にあります。逆に、男性は収入や学歴を強調しすぎると自慢に映り、女性はかわいさばかりを押し出すと軽く見られることもあります。数字的なスペックだけでなく、性格や趣味の親和性も重要。異性が本当に求めているのは、一緒にいて楽しい雰囲気であることを忘れてはいけません。

会話のテンポや質問力に差がある

モテない人の多くは、質問をしなかったり、一方的に話しすぎる傾向があります。会話はキャッチボール。相手に関心をもって具体的で答えやすい質問を投げかけたり、リアクションで共感を示す姿勢が必要です。

アプリ内課金やプレミアム機能をまったく活用しない

無料で利用できる範囲だけで勝負しようとすると、表示回数やアプローチの機会で不利になることがあります。検索機能の拡充やメッセージの優先表示など、課金によるメリットを適切に活用している人の方が、多くのチャンスを手にする場合もあります。

マッチングアプリでの重要ポイントを見極めて幸せをつかもう!

マッチングアプリでモテる人とモテない人の差は、容姿や条件だけではありません。写真、プロフィール、メッセージ、デートへの誘い方といった細かな工夫の積み重ねが結果につながります。自分の価値観を明確にし、相手へ誠実さと思いやりをもって行動すれば、きっと素敵なご縁につながるはずです。