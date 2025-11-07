バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』より「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX ターゲットジュエル（Temptation Green／Proud Crimson／Innocent Lilac／Aspiration Aqua）」(各5,500円)の予約受付を11月7日16時に開始した。

「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX ターゲットジュエル（Temptation Green／Proud Crimson／Innocent Lilac／Aspiration Aqua）」は、劇中のキーアイテムとして登場するターゲットジュエル「Temptation Green」「Proud Crimson」「Innocent Lilac」「Aspiration Aqua」の全4種類を、クリアパーツで豪華に再現した商品。

各ジュエルは約99mmの手に持ちやすいサイズ感で、実際に手に持って劇中再現することが可能。ジュエルには、QUARTET NIGHTメンバーの劇中ボイスを15ワード搭載。ライブのあのシーンを思い出して楽しむことができる。また、劇中で歌う楽曲も各ジュエルに2曲ずつ収録しており、音に合わせて光って流れる仕様だ。

さらに、劇中の場面写を使用したアートシートが各1枚付属。専用台座も付属しており、飾ることが可能。ライブの感動を手元で再現できるアイテムになっている。なお販売サイト(プレミアムバンダイ、ブロッコリーオンライン)ごとに、セット内容のアートシートの絵柄が異なる。

(C)UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT