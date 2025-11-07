かっぱ寿司は、11月20日からダイキャスト製ミニカー「トミカ」との「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」の第2弾を開催する。

「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」

本キャンペーンは、おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるまをテーマにしたプレゼント企画。第1弾の新鮮な“いか”を運ぶトラックに続く第2弾は、氷を入れた発泡スチロールケースに“まぐろ”を乗せ、市場を走る運搬車「ターレー(ぴちぴち動くまぐろ)」が登場する。

ターレーの車輪が動くと、活きが良い“まぐろ”がぴちぴちと上下に躍動する、遊び心を込めたギミック。

「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ」キャンペーン対象店舗は、一部改装中店舗は除くかっぱ寿司全店で、数量限定のため、11月20日からスタートし各店舗なくなり次第終了となる。お会計3,500円以上利用し、お会計時にレジで公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると、その場で3,500円毎に1台プレゼントされる。

なお、かっぱ寿司店内での飲食および持ち帰りは対象だが、デリバリーでの注文は対象外である。本キャンペーンの「バーコード付引換券」は一部併用負不可のキャンペーンを除き、他クーポンとの併用可能。ただし、他クーポン利用後の価格がプレゼント対象金額となる。

⒞ＴＯＭＹ