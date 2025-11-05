100円寿司チェーンの「はま寿司」は11月5日より、「はま寿司 大切りデカねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで味わえる「大切りまぐろはらみ」や、タマネギやニンジン、インゲン、ジャガイモ、サツマイモを軽い食感に揚げた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、お手頃価格の110円で登場。

また、ジューシーな食感の「青森県産 大粒蒸しほたて」、香ばしく炙った「山盛り炙りとろサーモンつつみ」が176円で登場する。

至福の一貫シリーズでは、“黒いダイヤ”とも呼ばれる“本鮪”の旨みを堪能できる「地中海産 大切り本鮪中とろ」、醤油で甘辛く煮込んだ「大判豚角煮握り(からし付き)」を、いずれも319円で味わうことができる。加えて、ふんわりとろけるような口当たりの「一本穴子」(528円)も登場。優しい甘さの穴子は、甘だれや一緒に添えた粗切りワサビとの相性も抜群の一皿。

また、サクサク&ふわふわの「長崎県産あじのアジフライ(タルタルソース)」(242円)がサイドメニューに登場。

はまカフェラボには、秋らしい味わいの「りんごとプリンのスイートキャラメルパルフェ」(429円)や、温かいフレンチトーストに粒あんとバターが絶妙にマッチする「あんバターフレンチトースト(バニラアイス添え)」(363円)がラインアップされている。