国内オフロード市場拡大・定着に向けて様々な活動を行っているシマノは、現在同社が協賛しているMTBイベント「ENS(エンデューロ・ナショナル・シリーズ)」のうち、11月15日・16日に開催する富士見高原大会にて、ENSの参加に興味のある方に向けたENSお試し版コンテンツ「ENSエクスペリエンス」を実施する。

「ENSエクスペリエンス」では、MTBの乗り方や、楽しみ方をレジェンドライダーYANS氏がレクチャーする。ENSへの参加に「興味はあるけれど、自信がない」「不安がある」といった理由でためらっている方々に向けたENSの新たな取り組みとして、ENS本大会と併催で実施する。通常の参加者と同じ空間で、ENSの空気感や楽しさを存分に感じられるように設計されており、普段はMTB走行ができないトレイル要素満載のスペシャルなENS専用コースを使用する人気ラウンドでの開催を行う。

開催日程は、2025シリーズ最終戦 富士見高原大会(11月15日・16日)、会場は長野県富士見高原 ENS最終戦会場。定員は10名で事前申し込み制。定員に満たない場合は当日受付も実施。参加費用6,000円(土曜日のMTB基礎レッスン、コース試走、日曜日のタイム計測を含む)。

参加申し込みは、定員制のためENSのサイト内にある専用フォームから事前に申し込みを行うこと。天候が悪い場合や、都合が悪くなった場合でも無料でキャンセルできるよう参加費は当日払いが可能。

プログラムは「レッスン＋2ステージのタイム計測」で、ENSの雰囲気を本格的に体験できる。 土曜日は基礎レッスン＆コースデビュー、午前中は駐車場エリアで、MTBの基礎をしっかりと学ぶレッスンからスタート。講師は伝説のDHプロライダー「YANS」こと柳原康弘さんがつとめる。

日曜日は、前日のレッスンとコースデビューを活かし、いよいよ実践さながらのタイム計測にチャレンジ。通常の参加者がレースを行う前に、ENSエクスペリエンス参加者はS1、S2ステージ（S3はなし）を走行する。通常のENS参加者は総距離7.5kmの全3ステージを走るところ、ENSエクスペリエンスではS1、S2までの2ステージ総距離約5kmとチャレンジしやすい設定となっている。タイムはライブリザルトで確認できますが、「体験版」のため順位付けは行わない。遅い・速いに関係なく、純粋にレースの緊張感と達成感を楽しめる。