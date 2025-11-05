『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の準決勝が4日・5日に東京・上野の飛行船シアターで行われ、紺野ぶるま(2年連続5度目)、もめんと(初)、電気ジュース(初)、エルフ(4年連続4度目)、ニッチェ(7年ぶり3度目)、とんでもあや(初)、ヤメピ(初)、パンツ万博(初)の8組が決勝進出を決めた。決勝は、12月13日(19:00～)に日本テレビ系で生放送される。
今年は、昨年のエントリー数903組を超える過去最多の1,044組がエントリー。ここから勝ち残った40組が準決勝を戦った。昨年のファイナリストは12組だったが、4組減って8組という狭き門となった。
『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』準決勝進出芸人（※五十音順）
足腰げんき教室
アルミカン
イヌダ
エアコンぶんぶんお姉さん
エルフ
おかずクラブ
オトメタチ
河邑ミク
キンタロー。
栗尾真理
紺野ぶるま
田植え
忠犬立ハチ高
DISCOいい気持ち
電気ジュース
とりせん
とんでもあや
南天
にこさ
ニコミハジメテ
ニッチェ
馬場園梓
ハヤイカガヤイ
はるかぜに告ぐ
ぱん
パンツ万博
ひぐちこうめ
膝野サラ
ぷぅのはな
変ホ長調
ぼる塾
梵天
マリア
もじゃ
もめんと
燃ゆるレジーナ
やました
ヤメピ
ラメ入り
爛々・萌々