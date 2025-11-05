『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の準決勝が4日・5日に東京・上野の飛行船シアターで行われ、紺野ぶるま(2年連続5度目)、もめんと(初)、電気ジュース(初)、エルフ(4年連続4度目)、ニッチェ(7年ぶり3度目)、とんでもあや(初)、ヤメピ(初)、パンツ万博(初)の8組が決勝進出を決めた。決勝は、12月13日(19:00～)に日本テレビ系で生放送される。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』

今年は、昨年のエントリー数903組を超える過去最多の1,044組がエントリー。ここから勝ち残った40組が準決勝を戦った。昨年のファイナリストは12組だったが、4組減って8組という狭き門となった。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』準決勝進出芸人（※五十音順）

足腰げんき教室

アルミカン

イヌダ

エアコンぶんぶんお姉さん

エルフ

おかずクラブ

オトメタチ

河邑ミク

キンタロー。

栗尾真理

紺野ぶるま

田植え

忠犬立ハチ高

DISCOいい気持ち

電気ジュース

とりせん

とんでもあや

南天

にこさ

ニコミハジメテ

ニッチェ

馬場園梓

ハヤイカガヤイ

はるかぜに告ぐ

ぱん

パンツ万博

ひぐちこうめ

膝野サラ

ぷぅのはな

変ホ長調

ぼる塾

梵天

マリア

もじゃ

もめんと

燃ゆるレジーナ

やました

ヤメピ

ラメ入り

爛々・萌々