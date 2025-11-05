SANKYOは、2025年11月4日(火)より、スマートパチスロ機『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』を全国パチンコホールにて導入開始。これを記念して、公式アンバサダー・山本裕典出演のWEBCMやオリジナルグッズが当たる「V(5)のつく日」キャンペーン、神社コラボ、SANKYO FEVER TVでのアニメ無料配信など、多数の施策展開を予定している。

●公式アンバサダー「山本裕典」出演のWEBCM公開

俳優・モデル・DJなど多彩な活躍を魅せる山本裕典が、『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』の公式アンバサダーとして様々なコンテンツで大活躍。

ヴァルヴレイヴ愛の深い山本裕典は、パチスロヴァルヴレイヴ2の魅力を発信しているが、WEBCMやホール実戦動画、五方山 熊野神社での必勝祈願など、まだまだ様々なコンテンツがSANKYO公式X(＠OFFICIAL_SANKYO)ほかにて展開される。

●豪華賞品がもらえるXキャンペーンを「V(5)のつく日」に開催中

現在、5日、15日、25日と5のつく日に豪華賞品がもらえる「V(5)のつく日」キャンペーンを2026年5月5日まで超長期開催中。毎月異なる豪華賞品の発表に注目したい。なお、11月は黄金のQUOカードが用意されている。詳細はSANKYO公式X(＠OFFICIAL_SANKYO)にて。

●五方山 熊野神社とコラボ！オリジナルデザインのミニ開運絵馬を授与品購入者にプレゼント

安倍晴明ゆかりの神社として著名な、千年の歴史を持つ由緒ある「五方山 熊野神社」(東京都葛飾区)と「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」には、ヤタガラス、数字の「5」など共通するものがある。そこで、ユーザーの開運を祈願し、ミニ開運絵馬や、オリジナルデザインののぼりを制作。授与品を購入するとミニ開運絵馬がプレゼントされる。コラボ期間は2026年1月9日(金)まで。なお、ミニ開運絵馬は数に限りがある。

(C)SUNRISE/VVV Committee