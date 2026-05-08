ザラ・ラーソン「新たな黄金期」を徹底解説　PinkPantheressと共に頂点に立ち、女性たちと祝祭を繰り広げるY2Kディーヴァの今

ザラ・ラーソン（Zara Larsson）が、最新リミックス・アルバム『Midnight Sun: Girls Trip』をリリースした。昨年発表の『Midnight Sun』をベースに、シャキーラ、タイラ、ピンクパンサレス、ケラーニ、マディソン・ビアーといった豪華スターから新鋭まで、多彩な女性アーティストとのコラボレーションが実現。2010年代の鮮烈なデビューを経て、今まさに黄金期を迎えている彼女の現在地を、音楽ライターの島岡奈央が解説する。

昨年から続くザラ・ラーソンの躍進は目覚ましいものがある。しかし、その成功は決して突然どこからともなく始まったわけではない。今日私たちが目にしているバービー人形のようなポップ・スターは、1997年にスウェーデンで生まれ、その天性の才能は幼少期に開花する。10歳の時に国内オーディション番組でホイットニー・ヒューストンを完璧に歌い上げて優勝を果たし、幼いながらその圧倒的な歌唱力のおかげでレーベルとの契約を獲得。同世代が学校で机に向かって勉強する中、ザラは北欧中で聞かれるヒット曲（2013年の「Uncover」）をリリース、その勢いは止まるどころか、今度は2つの楽曲（2015年「Lush Life」「Never Forget You」）でグローバル・ヒットを17歳にして記録する。ユーロ圏内のみならず、その活躍は世界規模にまで拡大。歌モノEDMがチャートを席巻していた2010年代は、力強く歌い上げる実力派シンガーが重宝された時代でもあった。その追い風もあり、ザラは持ち前の歌声で一躍時の人となる。

すでに高い評価と人気を博していた彼女がなぜ今、歌手人生最大のピークを迎えているのか。大きな後押しとなったのは、ポップカルチャー全体を牽引しているピンクパンサレスの楽曲「Stateside」へのリミックス客演だろう。リリースされるやいなや人気に火がつき、ミラノ・コルティナ五輪では女子フィギュアスケート・アメリカ代表のアリサ・リュウが、優勝を祝うエキシビションで本楽曲を使用。この出来事も有利に作用し、今年3月には、ピンクとザラにとって初となるビルボード1位を獲得した。数字面にとどまらず、文化的な影響も大きい。イギリスとスウェーデンのお姫様ふたりが海を越えてアメリカで王子様を探す、そんなキュートな歌詞の世界観は、MVで鮮やかに体現されている。ピンクお決まりの英国トラッドな世界観と、ザラのキラキラしたトロピカルな世界観が交差し、異なる文脈で最新のY2Kを表現することで、お互いの魅力を最大限に引き出しあった。

Z世代のアテンション・スパンの平均は8秒と言われるファスト消費の現代。近年のポップカルチャー文脈において、あるコンセプトを見るだけで特定のアーティストを瞬時に想像できる「象徴」作りは、楽曲制作と同じくらいの重要性がある。まさにこのトロピカルな世界観が、ザラがポップスターの頂点に上り詰めるための、重要なパズルのピースだったのだ。

すっかりザラの象徴となったトロピカルな世界観のコンセプトはどのように誕生したのか。それを理解するには、まずは「イルカ」の話から始める必要がある。

2024年の夏に戻ろう。TikTokなどのソーシャルメディアでは、イルカが舞うトロピカルで明るい画像にあえて、「対人不安がある」といった憂鬱な言葉を添えたミームが大量に拡散されていた。その音源で2015年にザラがクリーン・バンディットを迎えて発表した人気楽曲「Symphony」が使用され、海外では”Dolphin Meme”として大流行。1日あたりのスマホ平均使用時間が12時間ということも暴露しているザラだが、普段の些細な状況や考えをユーモアを交えて長話する動画も頻繁にアップしており、そういった一面もミームと親和性が強い。皮肉と多幸感が交錯するそのミームは、「Symphony」を再びバイラルの渦中へと押し戻した。また、後に詳しく述べる「Midnight Sun Tour」では、ザラがファンをステージに連れて一緒に「Lush Life」のダンスチャレンジをする光景がSNS上で拡散され、これら一連の出来事が彼女の過去楽曲の再評価に繋がっていった。

@luv4letitia 「Symphony」を用いた”Dolphin Meme”の一例

まだ快進撃は止まらない。昨年の夏、ザラはカナダ出身のポップ・シンガー、テイト・マクレーのマディソン・スクエア・ガーデン公演などを含む北米ツアーの前座として参加。ハードなルーティンのダンスを披露した後も決して乱れることのない圧倒的なボーカルで、総合パフォーマーとしての力量を見せつけた。そして、そのオープニング・アクトの座は単なる前座にとどまらず、最新の”it girl”としてザラを世界へと押し出す契機となったのだ。自身5枚目となるフル・アルバムを発表するのに、これほど完璧なタイミングはなかっただろう。ビヨンセやマドンナ等のディーヴァたちと共作してきたMNEKのプロデュースで、同年9月にアルバム『Midnight Sun』が誕生。テイトのツアーで披露したコンセプトをさらに進化させた「Midnight Sun Tour」をその翌月を皮切りに展開し、見事にソールド・アウトを連発する。

ザラを語る上で、彼女のメイクアップや衣装も外せない。大量のキーホルダーが揺れるスカートや、水着のような清涼感を感じさせるステージ・コスチューム。ザラの華やかな造形に散りばめられた眩いグリッター、大胆でカラフルなアイシャドウ。メイクアップ・アーティスト、ソフィア・シノによるメイクアップは大きな注目を集め、近年まれに見る豪華絢爛なヴィジュアルは新鮮であった。これらすべての複合的な要素が、”Midnight Sun”の世界が表現する、色鮮やかで多幸感溢れるY2Kの雰囲気を見事に完成させている。そして、煌びやかな装飾にも埋もれない、内側から放たれる光のような存在感。映画の世界から飛び出してきたような現代版マーメイドの姿に、誰もが目を離せずにはいられなかった。

『Midnight Sun: Girls Trip』──女性たちの祝祭

オリジナル・アルバム『Midnight Sun』が白夜に照らされた北欧の大地だとすれば、デラックス版『Midnight Sun: Girls Trip』は、水中深くへと潜った先に広がる、ザラと女性アーティストたちが祝祭を繰り広げる秘密の空間だ。「SHE DID IT AGAIN」でコラボしたばかりのタイラ、ピンクパンサレス、ロビン、シャキーラなどの第一線で活躍する歌手勢から、バンビやマリブ、元のアルバム制作から全面的に関わっているマーゴ・XSといった気鋭プロデューサー陣と、才能溢れる女性アーティストたち13名が集結。大幅なリアレンジによって、パーティー・アンセム・アルバムに様変わりしている。

共にナンバーワンを分かち合ったピンクパンサレスは、「Midnight Sun」にボーカルとトラックの両面で参加。DJフレッシュのドラムンベース曲「Gold Dust」をサンプリングし、ユーロポップなトラックに独自の解釈を加えている。ほかにもジャマイカ系カナダ人のバンビが手掛け、マディソン・ビアーが登場するブラジリアン・ファンク調の「The Ambition」、アルゼンチン人のシンガー、エミリアをフィーチャーし、ヘヴィなEDMに変身した「Girls Girl」、ケラーニが艶を与えるR&Bソング「Blue Moon」と、バラエティ豊かだ。世界各地のサウンドやテクスチャーを融合させることで、奥行きを持たせている。

オリジナル作品が最も感傷的になる瞬間も「Saturns Return」だったが、6分を超える今回のバージョンは、元の楽曲を凌ぐほどの美しい一曲だ。不確かさを受け入れて前に進む心情を反映させた歌詞に、占星術で人生の転機という意味の曲タイトル「土星の帰還」は、ザラのアーティストとしての新たな章の幕開けを示唆しているようでもある。そして、『Midnight Sun』の歌詞構築に携わってきたデンマーク系中国人のシンガー、ヘレナ・ガオが中国語で詩を囁く余白も、息をのむような幽玄さに満ちている。

ザラ・ラーソンの歌手人生の道のりは、決して平坦ではなかった。彼女は昔から芯の通った人物である。思春期時代から常に政治的スタンスを数多くのツイートで表明し、女性の権利の向上や移民擁護など、社会的問題には常に声を上げてきた。彼女には、それらの言動によって多少の代償を被る覚悟もある。10代の頃から表明してきたパレスチナ支持の影響で、ブランド契約や授賞式への出席が取り消されたほか、2年前のユーロヴィジョンのハーフタイムショー出演は、イスラエルの参加に抗議し辞退した。最近では、中絶に関する発言によって3億ドル規模の契約も失ったと公言。それでも彼女はまったく臆することなく、今日も自身の発信に正々堂々としたアティチュードで向き合い続けている。そうした姿に導かれるように、世界中のファンが彼女の背中を追いかけているのだ。

『Midnight Sun』は、単にさまざまなマーケティング戦略が重なって生まれた作品ではない。ザラ・ラーソンがデビュー当初から備えていた素質と魅力に、多様な生身の人間たちが手を差し伸べることで完成した芸術作品である。そして忘れてならないのは、コンサートのツアー・バンドやダンサーを含め、多くの素敵な女性たちによって作り上げられたという事実だ。今最も輝きを放つスウェーデンの歌姫の挑戦は、まだ終わらない。日本に住む私たちが、彼女の眩い光を目の当たりにする日を、ただ待ち望むばかりだ。

ザラ・ラーソン

『Midnight Sun: Girls Trip』

再生・購入：https://ZaraLarssonJP.lnk.to/GirlsTripRS

〈収録曲〉

1. Midnight Sun with Pink Pantheress

2. Blue Moon with Kehlani

3. Pretty Ugly with JT and Margo XS

4. Girls Girl with Emilia

5. Crush with Eli

6. Eurosummer with Shakira

7. Hot & Sexy with Tyla

8. The Ambition with Madison Beer and BAMBII

9. Saturns Return with Malibu and Helena Gao

10. Puss Puss with Robyn

11. Midnight Sun

12. Blue Moon

13. Pretty Ugly

14. Girls Girl

15. Crush

16. Eurosummer

17. Hot & Sexy

18. The Ambition

19. Saturns Return

20. Puss Puss