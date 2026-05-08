IS:SUEが最新曲「Quartet」MV公開、4人の個性重なり合うパフォーマンス見せる

4人組ガールズグループIS:SUEが、1stアルバム『QUARTET』よりリード曲「Quartet」のMusic Videoを公開した。

IS:SUEはデビュー以来、”異種なNEW HERO”の誕生を掲げ、ありのままの姿と「自分が自分らしくあること」を一貫して提示し続けてきたグループであり、着実に実力を磨きながら、その存在感を高めてきた。満を持してリリースとなる本作は、初のフルアルバムであり、IS:SUEにとって新たな幕開けを告げる作品となっている。

本Music Videoでは、4人それぞれの個性が際立ちながらも重なり合い、観る人に多幸感をもたらす内容に仕上がっている。中でも、サビ後半で披露される、4人が手を繋ぎ一列で踊るパフォーマンスは大きな見どころ。キャッチーで耳に残る楽曲とともに、IS:SUEならではの高いシンクロ率を誇るダンスが強い印象を残す仕上がりとなっている。

さらに歌詞には、これまでの作品に登場してきたキーワードが随所に散りばめられており、これまでの歩みとメンバー間の絆を感じさせる内容となっている。初のアルバムのリード曲として、グループの魅力とストーリーが凝縮された一曲。

なおIS:SUEは、史上最大規模となる東京ガーデンシアターでの追加公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』を2026年5月24日（日）に開催予定。チケットはすでにソールドアウトしており、進化を続けるIS:SUEの今後の展開にも大きな期待が寄せられている。

＜リリース情報＞

IS:SUE

1stアルバム『QUARTET』

2026年5月20日（水）発売

https://IS-SUE.lnk.to/QUARTET_DG

https://is-sue.lnk.to/QUARTET

公式サイト：https://is-sue.jp