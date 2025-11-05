東芝デジタルソリューションズは10月30日、「全国のカップ麺売れ筋ランキング」を発表した。対象期間は2025年9月1日～30日、東芝グループの電子レシートサービス「スマートレシート」を利用する約270万人のレシートデータをもとに、全国および地域別で2025年9月に販売数量の多かった商品をランキング化した。

全国ランキングでは「焼きそば」が1位を獲得した。前回(2025年3月公開カップ麺売れ筋ランキング)1位だった焼きそばは、カテゴリとして今回も首位をキープ。一方で、新たに「うどん」も上位ランクインし、"味の多様化"が進む結果となった。

地方別ランキングを見てみると、中部地方・近畿地方・九州地方では「うどん」が1位となり、「焼きそば」と「うどん」と「ラーメン」はすべての地方でランクインしていた。一方、「そば」がランクインしたのは北海道地方と東北地方のみという結果になった。「ラーメン」の種類としては、北海道地方・四国地方では「ワンタン入り」、東北地方では「魚介豚骨味」、中国地方では「豚骨味」がランクインするなど、地方ごとの特徴が明らかとなった。さらに、「うどん」に関しては、前回に引き続き、地域ごとに味などをカスタマイズして販売しているメーカーが多いことも確認できた。