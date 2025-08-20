ナイルは8月7日、車の助手席マナーに関する調査の結果を発表した。調査は2025年7月15日～7月16日、車を運転する機会がある全国の男女2,150人を対象にインターネットで行われた。

不快感を覚える助手席の人の態度1位は「イライラされること」

車を運転する機会がある全国の男女2,150人に、助手席の人に最もされたくないことを家族、友人、パートナー(恋人)それぞれで聞いたところ、すべての回答において「されて嫌なことは何もない」が3割を超え最多となった。

一方、2割以上の人は渋滞中やコースを間違えた際などに「イライラされる」ことと回答している。

また、次点を見ると、家族が助手席に同乗している場合では「ルートや運転などに口出ししてくる」「カーナビを勝手に操作する」を選んだ人が続き、自身の運転ペースを乱されることへの不快感を覚える人が多いこともわかる。

対して、友人とパートナーの場合は、ともに「スマホを見ていて会話がない」が続き、運転者は、車内の楽しさや充実度を助手席の同乗者に求めていることも見て取れる。

なお、本調査において、「自身が助手席に座る際に最も気をつけていること」も聞いたところ、「余計な口出しをしない」「運転者も眠くなるだろうから寝ない」「運転に集中できるように騒がない」などの回答が目立った。加えて、おもに「自分がされたら嫌だから」を理由に「匂いが残る食べ物を持ち込まない」「汚さない」などの声も見られた。

このことから、運転経験がある人の場合、助手席の同乗者に対しては、安全運転や事故防止につながる行動や、ドライバーを不快にさせない配慮を求めていることもわかる。

「いやなこと」をされた場合、相手に伝える?

続いて、いやなことをされた場合にその場で相手に伝えるか聞いたところ、「不快感を伝えやめるように促す」が30.6%で最多となり、「注意してやめてもらう」の19.5%と合わせると、約半数がその場で意思表示をすることがわかった。

その理由としては、「モヤモヤしたままでは運転に集中できないから」「狭い空間でいやな気持ちのまま過ごしたくない」「その場で言うのが一番言いやすい」という意見が多く聞かれた。

なお、寄せられた声からは、今後も同乗する機会が多い相手ゆえに「同じことを繰り返すたびに嫌な思いをするから、早く解決したほうがお互いのため」という思い、また、相手と信頼関係が築けているからこそ「遠慮せず言っても良い関係を維持できる」ことが、その場での意思表示の動機になっている様子が見て取れる。ただし、多くが車内の雰囲気にも気を配り、「その場ですぐに伝え、後は普通に会話を戻す」といった配慮もしていることもわかった。

一方、2番目に多かった27.4%の「言わない」では、「気まずくなるのがいや」「雰囲気が悪くなるとその後のドライブが楽しくない」「言った後が面倒なことになる」ことで「我慢している」との声が大半を占めた。とはいえ、「初めの数回程度は大目に見るが、 あまりにもと感じればその場で言う」など、限界を見極めるとの声も散見された。

また、15.4%の「遠回しに伝える」、6.2%の「その場では言わず後日伝える」では、直接的な表現を避ける理由は「言わない」と同様だったものの、「我慢はしたくないのでいやだということは伝えたい」「不快に感じていることを相手に気付いてほしい」などの思いから遠回しに意思表示をするといった違いが見られた。

運転中にされてうれしいこと

運転中、助手席の人に「されてうれしいこと」についても聞いてみたところ、同乗者が家族の場合は「渋滞情報や迂回路を調べてくれる」で17.1%、友人では「道案内をしてくれる」、パートナーの場合は「されてうれしいことは何もない」がそれぞれ15.6%で最多となった。

次いで多かったのは、家族では「道案内をしてくれる」の15.7%、友人では「されてうれしいことは何もない」の15.4%、パートナーでは「運転をねぎらう言葉をかけてくれる」の15.3%だった。

これらの結果から、うれしいと感じる出来事は同乗者との関係性によって異なるということがわかる。

トイレ休憩を伝えるタイミング

助手席の人がトイレ休憩を伝える望ましいタイミングを教えてください

走行中に同乗者がトイレに行きたくなった場合、長距離ドライブや渋滞中は運転者にどのタイミングで伝えるか迷うという声も聞かれる。そこで運転者の本音を聞いてみたところ、長距離ドライブでは「大丈夫かな?と気を遣わずに済む」「長旅なので」「我慢は身体にも良くない」などの理由から「行きたいとき」に遠慮なく言ってほしいという声が40.4%と4割を超えた。

一方、渋滞中では半数近い44.1%が「早めに伝えてほしい」と回答しており、おもな理由としては「すぐにトイレへ寄ることができないから」「ギリギリで言われると気持ちが焦ってしまう」など、「渋滞からいつ抜け出せるかわからない」という状況を踏まえてほしいといった意見が大半だった。