モデルで女優の紺野彩夏が、「第42回ベストジーニスト2025」の次世代部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。

紺野彩夏

紺野は、トロフィーを受け取り「毎日ほぼ履いているといっても過言ではないジーンズの栄えある賞をいただけて本当に光栄ですし、率直にすごくうれしいです」と喜びのコメント。

この日は、ショート丈のトップスにデニムを合わせたコーディネートを披露し、「このように煌びやかな会場なので、それに負けないようなスタッズがたくさんついたデニムと、そこにアクセントとしてデニムを重ね履きしているところがポイントです。下にもう1枚履いています」とポイントを説明した。

そして、「毎日履いても飽きなくて、どんどん成長していくジーンズのように、私もどんどん成長して、何回見ても飽きられないようにお仕事していきたいなと思います」と今後の抱負を語った。

日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。今回は、SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」で、男性は目黒蓮が2年連続受賞、女性は今田美桜が初受賞(映像出演)。また、「協議会選出部門」はKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、「協議会選出部門 特別貢献賞」は花江夏樹、「次世代部門」は猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。さらに、ポケモン/ポケモンセンターも「協議会選出部門 特別貢献賞」に選出された。