新型デリカミニ、ついに発売！　好評デザインをどう進化させたのか？

2025年10月29日、いよいよ発売となった三菱の新型デリカミニ。先代からわずか2年でのモデルチェンジが話題となっていますが、一見よく似たその新しいスタイリングの意図はいったいどこにあるのか。今回は、エクステリアデザインをまとめたデザイナーの後藤氏に話を聞いてみました。

●デザイン本部 デザイン・戦略部 デザインマネージャー エクステリアデザイン担当 後藤淳さん

■「やんちゃ坊主」を継承しつつ、より力強さを打ち出す

ーーはじめに。新型は日産のルークスとボディの多くを共有していますが、実際の開発はどのような体制で行われたのでしょうか？

「難しい質問ですね（笑）。確かにボディの一部は共有していますが、それぞれで独自の目標を持っていますので、両者のコンセプトが成立するカタチでの共同開発を行ったということです。スケッチやクレイモデルなどについても合同で検討を進めましたね（デザイン本部 デザイン・戦略部 デザインマネージャー エクステリアデザイン担当 後藤淳さん（以下同）」

ーーなるほど。では、デリカミニとしてのデザインコンセプトを教えてください

「まず『デイリーアドベンチャー -日常に冒険を-＃2』は、先代と同じコンセプトの進化を#2として設定しました。先代は非常に好評をいただいたので、これは最初から決まっていました。また、新型では「ROOMY＆TOUGH」として、デリカの広々した室内空間と力強い足まわりの組み合わせ、という価値をさらに高める狙いがあります。今回はフルモデルチェンジとして、デリカらしさより明快にしっかり打ち出そうという意図ですね」

ーーフロントフェイスについては基本的に先代を踏襲していますが、継承したかった部分と、逆に変えたかったところはどこでしょう？

「先代は小学生くらいの『やんちゃ坊主』をイメージしましたが、そのパーソナリティは継承したかった部分ですね。やはり軽自動車は身近な存在でありたい。一方で、三菱車としての信頼感も表現したいと考え、フロントでは特に「目」の印象を強くするため、リング部分を立ててしっかりと凛々しく前を向いているイメージを意識しました」

ーーそのヘッドランプは最近流行のいわゆる「ジト目」ですが、これは継承しつつさらに強調したと？

「はい。ただ、3次元的なフロント部の形状の中では、ランプを正面視で真円にすると上側をカットしたときに楕円に見えてしまうんです。そこで意図的に崩した円形にしたり、どのアングルから見てもきれいな円に見えるように、かなりトライアルを重ねたところですね」

ーー先代は「ダイナミックシールド」のシールド部分が別パーツになっていましたが、新型では一体感のある造形に変更されましたね

「そうですね。人とクルマを守るというダイナミックシールドの考え方は変えず、新型は一体化してシームレスかつ3次元的にカタマリ感を出しています。新型として次世代感を表現したいという意図もあります。加えて、フェンダーから回り込んだブラックのフォグランプベゼルを取り囲むエリアが両側から『守られ感』を強調しているんですよ」

■厚いボディパネルで安心感・安全感を打ち出す

ーー次に、ドアハンドル部で山形になる特徴的なキャラクターラインについて。日産のルークスではここでボディカラーを切り分けていますが、デリカミニとしてはどのような意図がありますか？

「新型のボディは上部の”D”形状のフレームをモチーフにしたキャビンを樽形のロアボディが受け止める立体構成としていて、山形部分はその上下を嵌合させる役割になっているんですね。また、このキャラクターラインはボディをぐるりと囲む地平線のシルエットが立ち上がって山の稜線になるモチーフで、私たちは『やまのせライン』と呼んでいます。それがリヤガーニッシュにも山形につながり、ライセンスプレート部の逆山形と上下でヘキサゴンの形状にもなって、三菱の他のモデルと共通の表現にもなっているんです」

ーー先代のリヤでは、まさにデリカのイメージとしてガンメタリックのガーニッシュに車名が刻まれていましたが、新型ではボディ同色になりましたね

「はい。先に説明したやまのせラインと一体で考えた結果ですね。やはり安心感や安全感を出すため、ボディパネルをしっかり見せて、リヤパネルの上下の厚みを出しているワケです。ちなみに、オプションでマットブラックに色替えできるパーツも用意していますよ」

ーーアルミホイールは今回2種類のデザインがありますが、どんな意図がありますか？

「4WD用の15インチは悪路を走破するトレッキングシューズのソールをイメージした四角いブロックパターンで、これはボディ各所にもちりばめたモチーフでもあります。一方、2WDの14インチも四角がモチーフなのですが、足まわりを大胆な印象にするため四角形をホイールからはみ出すほど大きくしたデザインにしています」

ーーでは最後に。新型はわずか2年間でモデルチェンジとなりましたが、そこでの難しさなどはありましたか？

「はい、どのように進化を見せるかについてはいろいろと議論しましたね。初期のスケッチ段階ではかなり幅広い提案をしましたが、先代も意識しながら『次期モデルとしての適切な落としどころ』を検討しました。一方で新型はフルモデルチェンジですから、やりたいことができたというか、よりコンセプトを反映させやすかったとは言えます。やはりゼロから考えられたのはよかったと思います」

ーー後藤さんは先代も担当したということですから、そこはより強く感じられたということですね。本日はありがとうございました。

〈文＝すぎもと たかよし〉