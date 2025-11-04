NTTドコモとWOWOWは4日、織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』を共同で制作すると発表した。2026年2月15日から、WOWOWでの放送・配信に加え、ドコモの映像配信サービス・Leminoでも配信される(毎週日曜22:00～)。
このドラマは、作家・北方謙三の小説『水滸伝』が原作で、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也らの出演が発表されている。
ドコモは「WOWOWとともに両社のユーザー基盤を活用したプロモーションにより多くの皆様に水滸伝の魅力をお届けすべく協力してまいります。今後についても両社の企画・制作力を活かしたコンテンツ共同制作を検討してまいります」としている。
『水滸伝』は、『三国志演義』、『西遊記』と並ぶ中国三大奇書の1つで、理不尽な世の中に抗ったアウトローたちが“志の旗”のもとに集う、壮大な群像劇。日本でも江戸時代から広く親しまれ、現代では漫画やゲームにも影響を与え続ける、アウトロー文化の源流とも言える作品。北方謙三版『水滸伝』では、その登場人物たちの葛藤や誇り、闘志を現代的な視点で描き直し、原作に新たな命を吹き込んだ大河小説の金字塔。続編の『楊令伝』や『岳飛伝』とともに、シリーズ累計発行部数1160万部を超える人気を誇っている。