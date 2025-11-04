NTTドコモとWOWOWは4日、織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』を共同で制作すると発表した。2026年2月15日から、WOWOWでの放送・配信に加え、ドコモの映像配信サービス・Leminoでも配信される(毎週日曜22:00～)。

このドラマは、作家・北方謙三の小説『水滸伝』が原作で、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也らの出演が発表されている。

ドコモは「WOWOWとともに両社のユーザー基盤を活用したプロモーションにより多くの皆様に水滸伝の魅力をお届けすべく協力してまいります。今後についても両社の企画・制作力を活かしたコンテンツ共同制作を検討してまいります」としている。