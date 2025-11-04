「すごい大迫力…」　若手力士たちのぶつかり合いに息を呑む　

ABEMAの特別コンテンツ「推すもうさんTV」#7が公開された。

中本こまりと小野寺梓が湊部屋を振り返る

今回訪れたのは、東京都墨田区・業平にある雷(いかづち)部屋。前回、湊部屋で初めて力士と触れ合い相撲への親近感を深めたfav meの中本こまりと小野寺梓の2人が、さらにディープな相撲体験を通して新たな発見を重ねた。

冒頭、前回の湊部屋を振り返るトークでは、中本が「初めてお相撲さんと触れ合えたんですけど、結構ノリがいい」と語り、「19歳の男の子の手料理を食べちゃって、本当にお腹も幸せいっぱいで最高でした」と満面の笑顔。一方の小野寺は、「湊部屋を愛し始めてたから、今日どうしようと思って、浮気みたい」とコメントし、新しい部屋訪問を前に少し複雑な心境をのぞかせた。

目の前で繰り広げられる光景に息を呑む

今回2人を出迎えたのは、西三段目三十一枚目(※九月場所時点。十一月場所は西三段目八枚目)の雷道。「ちょうど稽古をしているので、ぜひ見ていってください」と声をかけられた2人は、胸の高鳴りを抑えながら稽古場へ。

土俵上では若手力士たちが真剣な眼差しでぶつかり合い、息遣いと衝撃音が響くなか、目の前で繰り広げられる光景に小野寺は「すごい大迫力…」と息を呑んだ。一方、中本は「自分たちのレッスンがどれだけ甘いか思い知らされた。喋っちゃいけないっていう空気感がすごい」と語り、日々レッスンに励むアイドルとしても刺激を受けた様子だった。