アジア圏最大級のコンペティション、Asian Academy Creative AwardsのBEST SCREENPLAY(脚本賞)にて日本代表に選出され、優秀賞を受賞していたNetflixドラマ『サンクチュアリ-聖域-』が7日、シンガポール・CHIJMES(チャイムス)で行われた授賞式で最優秀賞を受賞し、脚本を担当した金沢知樹氏が登壇した。

金沢知樹氏

■『サンクチュアリ』脚本がAsian Academy Creative Awardsで最優秀賞

2023年5月4日よりNetflixで全世界配信された同作は、2022年公開の映画『サバカン SABAKAN』などを手掛ける金沢氏脚本のオリジナル作品。世界的な知名度を誇り、1,500年以上の日本の伝統文化として、また神事として、神秘のベールに包まれている大相撲の世界をテーマに、崖っぷちに追いやられた1人の若者が力士へと上り詰めていく物語を描く。配信後すぐに日本で連日1位を獲得し、世界50以上の国と地域でもTOP10入りするなど国内外で注目を集めた。

BEST SCREENPLAY(脚本賞)では、事前に優秀賞に選出されていた9カ国の作品の中から最優秀賞を授賞式で発表。「The winner is Japan」と国名がコールされ、『サンクチュアリ』の最優秀賞受賞が告げられると、金沢氏は驚きを隠しきれない表情でステージへ。トロフィーを受け取り、「すごくビックリしています。“ONE TEAM”でやってきたチームと、相撲の面白さを教えてくれた父親に捧げたいと思います。ありがとうございます」と感謝を述べた。

アジア圏最大級のコンペティション「Asian Academy Creative Awards」は、テレビ番組、映画、配信作品などから優秀作品を表彰。そのほか日本の作品では、日本テレビ系ドラマ『ブラッシュアップライフ』(英題:Rebooting)がBest Direction (Fiction)、Best Promo or Trailer、NHKのドキュメンタリー『Art is Our Voice』がBest Music or Dance Programmeなどの部門で最優秀賞を受賞した。