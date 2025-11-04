ミクシオマーケティングは、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」において、「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」を11月7日より開催する。

「TRICKS」は、1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もあるという。ASEAN諸国をはじめ、中国、台湾、アメリカなど幅広い国への輸出も行っている。

■キャンペーン概要

同キャンペーンは、TRICKSを購入した人を対象としたレシート応募型抽選キャンペーン。応募した人の中から抽選で、オーリーBIGサイズぬいぐるみ、またはTRICKSオリジナル KEY TO LITフォンタブ(ストラップ付)をプレゼントする。

■プレゼント(2種類から選択可能)

景品A：オーリーBIGサイズぬいぐるみ 5名

景品B：TRICKSオリジナル KEY TO LITフォンタブ(ストラップ付) 500名



■キャンペーン詳細・応募方法

いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン

応募期間 ：2025年11月7日(金)～12月31日(水)

応募方法 ：TRICKS 2箱購入で1口応募(レシート応募)

対象レシート期間：2025年11月1日(土)～12月31日(水)



キャンペーンの詳細情報や応募方法については、キャンペーンサイトにて。