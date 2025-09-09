ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、9月17日から30日までの14日間、新大久保商店街において大規模なプロモーション企画を実施する

「TRICKS」は、1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もある。ASEAN諸国をはじめ、中国、台湾、アメリカなど幅広い国への輸出も行っている商品。

TRICKS ステッカー

この度、新大久保商店街全体に「TRICKS」とCM起用タレントのKEY TO LITのフラッグを掲示し、商店街を「TRICKS」一色に彩る。さらに、対象店舗で税込1,000円以上購入した人に、「TRICKS」オリジナルステッカーを1枚プレゼント。ステッカーは全7色。複数店舗を巡ることで集めることも出来るとのこと(※対象店舗は当日掲示されるポスターで確認)。

■開催概要

・期間：2025年9月17日(水)～30日(火)14日間

・場所：新大久保商店街(JR新大久保駅から明治通り方面へ続く約600mの大通り)