お笑い芸人の東野幸治が10月24日深夜、ABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』(毎週金曜25:00～26:00)に出演。話題のNetflix映画に猛烈アピールした。

東野幸治

「出るチャンスある」「俺と藤井くん出れるわ」

東野は、2026年2月に世界独占配信されるNetflix映画『This is I(ディスイズアイ)』について言及。同作は、タレント・はるな愛こと大西賢示の半生を描いた作品。実話をもとに、“エアあやや”の口パクモノマネで一世を風靡するまでの苦悩と、性別適合手術を執刀した医師との出会いや絆を描く。

18歳の望月春希が主演を務め、斎藤工が共演する同作だが、東野は、「もしかしたら俺、出るチャンスある」とニヤリ。はるなは、自身と藤井隆がMCを務めたTBS系『あらびき団』で大ブレイクしたため、「俺と藤井くん出れるわ。スターになっていく転換期やから」と話し、「実家の人とか、知り合いの人が観てて、“これ、愛ちゃんや!”って」「愛ちゃんが出てて、『Yeah!めっちゃホリディ』を口パクでやってウケてる。“愛ちゃん、おもろなったなぁ”って」というシーンを勝手に想像した。

「台本書いてる脚本家、もしくはプロデューサー、監督、ディレクター。俺と藤井くん、スタンバイできてますんで!」と呼びかけた東野。「『あらびき団』チャンスある」「出れるやん! 出れる、出れる! これはええよ」とノリノリで、「ちょっとホンマにお願いします。スケジュールいつでも言ってください。すぐ行けますから」とすっかり乗り気に。最後は、「もう何でもええ。『あらびき団』のロゴを変えてもらっても。全然、“笑っちゃう団”でいいよ! ぜひお願いします!」と同作への出演を懇願していた。